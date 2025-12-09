La ganadora de Miss Universo 2025, Fátima Bosch de 25 años de edad, asegura que ella no ha difamado tras la supuesta demanda de Nawat Itsaragrisil en su contra.
Nawat Itsaragrisil aseguró que interpuso una demanda contra Fátima Bosch por difamación, subrayando que no la llamó “tonta” como ella lo dijo tras su enfrentamiento.
Fátima Bosch niega tener demanda por difamación de Nawat Itsaragrisil
La mexicana Fátima Bosch sigue en gira de medios tras haber ganado Miss Universo 2025, siendo en el programa Pica y Se Extiende donde aclaró la supuesta demanda por Nawat Itsaragrisil.
Tras mostrarse incómoda por los cuestionamientos que ahora envuelven Miss Universo 2025, Fátima Bosch aclaró que no tiene ninguna demanda por Nawat Itsaragrisil ni ningún otro.
Firme a la postura que dio desde el primer momento por la agresión que vivió por Nawat Itsaragrisil, Fátima Bosch aseguró que no la pueden demandar por difamación porque es algo que no ha hecho.
“No tengo ninguna demanda (...) Yo no he difamado a nadie, yo no he dicho nada que no sea verdad”.Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025.
Según la demanda de Nawat Itsaragrisil, la ganadora de Miss Universo fue demandada en Tailandia desde noviembre 2025, incluso antes de ser coronada.
Fátima Bosch ve machismo que intenta manchar su coronación como Miss Universo 2025
La tabasqueña Fátima Bosch aseguró que no tiene demanda por Nawat Itsaragrisil y dejó claro que cree que su coronación está siendo juzgada por el machismo que aún existe en la sociedad.
A su parecer el que haya sido nombrada ganadora de Miss Universo 2025 no está siendo del agrado de la gente porque “molesta ver a una mujer brillar”.
“Vivimos en una sociedad desvirtuada de valores donde creo que a la sociedad todavía le molesta ver a una mujer que gane de una manera limpia, que gane un mérito por sí sola. No tenemos que cuestionar qué tan mal estamos hoy en día que les molesta ver a una mujer brillar”.Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025.
Por otra parte, Fátima Bosch aseguró que la polémica le está ganando al empoderamiento femenino, asegurando que ha sido cuestionada por los conflictos en la organización más no de las causas que apoyará tras su coronación.
“A mí nadie me ha preguntado qué estoy haciendo con mi trabajo, qué causas sociales voy a apoyar, pero sí me preguntan cosas que son polémica”.Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025.