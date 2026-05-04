La cantante Britney Spears, de 44 años de edad, se declara culpable de conducir bajo efectos de alcohol y drogas.

Este lunes 4 de mayo, Britney Spears admitió, ante el condado de Ventura, su culpabilidad de conducir intoxicada en California.

Britney Spears recibiría un año libertad condicional tras declararse culpable de conducir bajo efectos de alcohol y drogas

A través de su abogado, Michael A. Goldstein, Britney Spears acordó declararse culpable del cargo menor de “conducción temeraria bajo los efectos del alcohol”.

De acuerdo con los términos del acuerdo, Britney Spears recibirá sentencia de un año de libertad condicional, una clase obligatoria sobre conducción y multas emitidas por el estado.

Con ello, la cantante de Toxic evitará la cárcel después de ser acusada por la Fiscalía de California.

Britney Spears, cantante. (@britneyspears)

La oferta que recibió Britney Spears es común para los acusados sin antecedentes de conducir bajo los efectos del alcohol, sin incidentes ni lesiones en carretera y con bajos niveles de alcohol en sangre.

Igualmente, el acuerdo se da para acusados que han demostrado motivación para abordar sus problemas de alcohol y buscar tratamiento.

Situación que propia Britney Spears ha realizado al ingresar de forma voluntaria a un centro de tratamiento para adicciones el pasado mes de abril.

Fue el pasado 4 de marzo 2026 cuando se dio la detención de la cantante de “Baby One More Time”.

De acuerdo con el informe de la Patrulla de Caminos de California, Spears manejaba su BMW negro a gran velocidad y de manera errática en la autopista US 101, muy cerca de su casa.

Al ser detenida, Britney Spears estaba bajo los efectos de alcohol y drogas, por lo que fue sometida a pruebas de sobriedad.

Después, se le arrestó y llevó a una cárcel del condado de Ventura.