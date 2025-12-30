El pasado 26 de diciembre, el tribunal de Kwaeng, Tailandia dio a conocer la condena de dos años de prisión, sin suspensión de la pena, para Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, por delitos de fraude.

Lo interesante de la pena dictada a Anne Jakrajutatip es que se hizo con ella ausente de la audiencia, pues actualmente se encuentra en calidad de prófuga.

Anne Jakrajutatip ya tenía una orden de arresto en Tailandia antes de su condena

El caso de Anne Jakrajutatip se extiende más allá de 2025 y su reciente condena. Fue en 2023 cuando fue acusada formalmente de fraude; sin embargo, en ese momento consiguió libertad bajo fianza.

Anne Jakrajutatip tenía que asistir continuamente al tribunal debido a las condiciones de su caso; sin embargo, se dejó de presentar lo que la coloco como “en riesgo de fuga”.

Estado que se agravó desde noviembre de 2025, tras darse a conocer un fraude cometido en contra de el cirujano plástico Raveewat Maschamadol.

Anne Jakrajutatip (@annejkn.official)

Anne Jakrajutatip y JKN Global lo habrían convencido de invertir alrededor de 900 mil dólares en bonos corporativos de la empresa mencionada pero, se le ocultó información financiera relevante.

Luego de revelarse este caso, la copropietaria de Miss Universo dejó de aparecer de manera pública y cortó toda comunicación con las personas cercanas a ella, por lo que fue declarada prófuga y se giró una orden de aprensión.

Condena de Anne Jakrajutatip en Tailandia se suma a los problemas de Miss Universo

El caso de Anne Jakrajutatip en Tailandia solo viene a confirmar los problemas que se han dado alrededor de todo lo que implica a Miss Universo.

Si bien el certamen de Miss Universo se pudo llevar a cabo a pesar de las acusaciones en contra de Anne Jakrajutatip, luego de este comenzaron a surgir una serie de investigaciones sobre escándalos legales.

Así como la copropietaria en Tailandia, Raúl Rocha Cantú, el otro dueño de Miss Universo, está siendo investigado en México por supuesto crimen organizado. Sin olvidar acusaciones de presunto amaño en la victoria de la mexicana Fátima Bosch.

Esto ha provocado que esté en duda la realización del certamen de 2026 en Puerto Rico, pues autoridades han exigido claridad alrededor de todo lo sucedido.