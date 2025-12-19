Sofía Aragón denunció en diciembre de 2025 haber recibido amenazas de muerte tras lanzar una serie de críticas a Miss Universo y comentarios que parecían dirigidos a Fátima Bosch.

La conductora y modelo es reconocida por haber representado a México en la edición 2019 de Miss Universo.

¿Quién es Sofía Aragón?

Sofía Montserrat Aragón Torres es una actriz, modelo, escritora y conductora de televisión originaria de Guadalajara, Jalisco.

Desde el 2017 ha participado en concursos de belleza como:

Miss Jalisco 2017 (tercera finalista)

Mexicana Universal Jalisco 2018 (segunda finalista)

Mexicana Universal 2019 (primer lugar)

Miss Universo 2019 (segunda finalista)

Sofía Aragón Miss Universo 2019 (Instagram)

¿Cuántos años tiene Sofía Aragón?

Sofía Aragón nació el 13 de febrero de 1994; la reina de belleza tiene 31 años de edad en la actualidad.

¿Quién es el esposo de Sofía Aragón?

Sofía Aragón estuvo casada con el empresarios Francisco Javier. El matrimonio duró tres años, de 2020 a 2023.

Actualmente, la reina de belleza se encuentra enfocada en su carrera y no se le conoce pareja sentimental después de su divorcio.

¿Qué signo zodiacal es Sofía Aragón?

De acuerdo con la astrología, Sofía Aragón nació bajo el signo de Acuario.

Sofía Aragón (@sofaragon / Instagram )

¿Quiénes son los hijos de Sofía Aragón?

Sofía Aragón no tiene hijos.

¿Qué estudió Sofía Aragón?

Sofía Aragón se ha consolidado como una personalidad multifacética en medios gracias a sus estudios en:

Imagen y Mercadotecnia en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

Actuación en el CEFAT de TV Azteca

Maquillaje cinematográfico en la ciudad de Los Ángeles

¿En qué ha trabajado Sofía Aragón?

Sofía Aragón se ha desempeñado como actriz, conductora, escritora, modelo y conferencista.

Algunos de sus logros y proyectos destacados son:

Miss Universo México 2019

Escritora de libros de empoderamiento femenino

Conductora de La Voz México

Interpretando a Bárbara en la serie Velvet

Lanzamiento de Soswami Makeup, su propia línea de maquillaje

Sofía Aragón en 'Los Premios de la Radio' (@sofaragon - Instagram)

Sofía Aragón denuncia amenazas de muerte tras críticas a Miss Universo

Sofía Aragón denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte por medio de comentarios en redes sociales.

Esta respuesta por parte de usuarios se desencadenó después de que criticara la actual imagen de Miss Universo.

La reina de belleza consideró que la organización ya no representa los valores de antes por los escándalos de corrupción de sus dueños y de presunto fraude por la edición 2025.

Rápidamente usuarios interpretaron un ataque directo a la reina Fátima Bosch, sin embargo aclaró estar hablando exclusivamente de la organización.

En ese sentido, dijo que lo mejor era separar los escándalos de lo que representa Miss Universo.

Sin embargo, expresó preocupación por por las amenazas en su contra, una situación que la obligó a cambiar su rutina del día a día.