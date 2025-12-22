Miss Finlandia perdió su título por conducta racista al compartir una fotografía que causó gran controversia en las redes sociales.

Sarah Dzafce, quien representó a Finlandia en Miss Universo 2025, se encuentra en medio de la polémica por acción que ha generado un escándalo a nivel internacional.

Sarah Dzafce, Miss Finlandia, pierde su título por conducta racista

A Sarah Dzafce, quien se coronó como Miss Finlandia 2025 en septiembre pasado, se le quitó su titulo por un gesto que fue considerado racista y que ha generado gran polémica en las redes sociales.

Miss Finlandia pierde su título por conducta racista (@adnnoticiasmx / X )

La organización Miss Finlandia anunció la destitución de Sarah Dzafce, explicó que fue “una decisión difícil pero necesaria”.

Esto luego de que la modelo publicó una fotografía en redes sociales estirándose los ojos con los dedos para darles forma rasgada.

Acompañada de la foto, Sarah Dzafce escribió: “comiendo con un chino”, lo que fue interpretado como una burla racista hacia la comunidad asiática.

Este gesto provocó el descontento de miles de personas, quienes no dudaron en alzarse contra Miss Finlandia.

Luego de que este gesto históricamente se ha asociado como una burla hacia las personas de origen asiático.

Tras la polémica generada, la organización de Miss Finlandia evaluó el caso durante varios días hasta que decidió quitarle el título.

La organización manifestó que la figura de una reina nacional implica responsabilidad pública y que el material divulgado no es compatible con los valores del certamen.

“Miss Finlandia no acepta el racismo, la discriminación o el discurso de odio en ninguna forma”, señaló la organización.

Sarah Dzafce, Miss Finlandia (@sarahdzafce / Instagram)

Sarah Dzafce, Miss Finlandia, se disculpa por conducta racista

En medio de las críticas recibidas, Sarah Dzafce se vio obligada a disculparse por sus acciones y destacó que nunca fue su intención de burlarse de nadie.

“Quisiera disculparme especialmente con quienes se han visto personalmente afectados por esta situación. De ninguna manera fue mi intención” Sarah Dzafce, Miss Finlandia

Sarah Dzafce sostuvo que el gesto estuvo relacionado con un dolor de cabeza y que el texto fue agregado por un amigo sin su autorización.

Además Sarah Dzafce borró su publicación, sin embargo la fotografía ya había sido difundida en otras redes sociales.

Las disculpas de Sarah Dzafce fueron consideradas como insuficientes por la opinión pública y por la propia organización Miss Finlandia, que decidió retirarle el título.

Sarah Dzafce afirmó que comprendía la gravedad del error y aceptaba la sanción, aunque insistió en que se trató de un acto “malinterpretado”.