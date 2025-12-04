La actual Miss Universo, Fátima Bosch, está siendo investigada en Tailandia después de que Nawat Itsaragrisil la demandara por supuesta difamación.

De acuerdo con información de Miss Universo Tailandia, las declaraciones de la tabasqueña contra Nawat Itsaragrisil por su enfrentamiento le han generado al director “daño emocional y psicológico grave”.

Del mismo modo, se señaló un impacto negativo en la organización, mismo que podría generar pérdida de contratos con socios comerciales y patrocinadores.

Fátima Bosch no ha sido contactada por demanda de Nawat Itsaragrisil en Tailandia

Fue por medio de un comunicado que la organización en Tailandia reiteró que están dispuestos a llegar “hasta las últimas consecuencias” con la demanda contra Fátima Bosch.

Por su parte, la comisaría de Watphrayakhrai, situada al sur de Bangkok, confirmó que la denuncia formal fue presentada el 12 de noviembre; es decir, a pocos días de la final de Miss Universo 2025.

Fátima Bosch ganadora de Miss Universo 2025. (@fatimaboschfdz)

Hasta el momento, la investigación continúa en la fase de recopilación de pruebas que sustenten la demanda de Nawat Itsaragrisil.

Mientras tanto, una empleada de la comisaría reveló que Fátima Bosch todavía no ha sido contactada por autoridades tailandesas.

Por lo que se sabe, al ser extranjera es probable que el caso sea remitido a la Fiscalía General, aunque no hay más detalles al respecto.

De acuerdo con el Código de Aplicación de la Ley Penal de Tailandia, en sus artículos 326 y 328, las penas por el delito de difamación van de uno a dos años de cárcel, así como el pago de una multa.

En su demanda, Nawat Itsaragrisil sostiene que Fátima Bosch dijo ante medios que le dijo “tonta” durante el polémico evento de Miss Universo.

El director negó categóricamente. haber utilizado esta palabra, por lo que procedió legalmente por el delito de difamación.