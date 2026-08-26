Miley Cyrus está de luto por la muerte de Dolly Parton, evento que tuvo lugar el pasado 25 de agosto de 2026.

Vía Instagram, Miley Cyrus -de 33 años- describe su dolor como “indescriptible”.

En su sentido mensaje, la cantante y actriz no narra los momentos íntimos y sagrados que vivieron juntas, los cuales permanecerán en su memoria, tras bambalinas, bajo el glamour y en sus corazones.

“Sé que Dolly querría que lo sintiera, que escribiera una canción al respecto y que siguiera adelante con fortaleza”, reconoce. Miley Cyrus

Curiosamente, una de sus últimas conversaciones fue sobre música y transformación...

Por lo que sin dar por hecho nada, se dice aliviada por un momento al darse cuenta que hoy tiene un ángel a su lado; “siempre lo he tenido”, reitera.

“Siempre la amaré y querré que se sienta orgullosa de mí. Mi corazón sufre por el mundo, así como por su familia y amigos, que la echarán profundamente de menos. Estamos juntos en este dolor y la veremos reflejada en las cosas más bellas”, concluye. Miley Cyrus

Miley Cyrus con el corazón roto por la muerte de Dolly Parton (@mileycyrus / Instagram)

¿Qué relación tenían Miley Cyrus y Dolly Parton?

Dolly Parton fue quien acompañó a Miley Cyrus en su camino a la fama. Su relación era tan cercana al punto que la veterana actriz comenzó a llamarla “ahijada mágica”.

Su historia comenzó en los años 90, cuando Dolly Parton sostenía una amistad con Billy Ray Cyrus, de actualmente 65 años.

A poco de nacer Miley, en 1992, Dolly le pidió a Billy Ray tener un lugar especial en la vida de su hija, por lo que se convirtió en su madrina.

Pese a pertenecer a distintas generaciones, fueron grandes amigas, al punto que Dolly participó en varios capítulos de la serie “Hannah Montana”, donde tomó el papel de ‘Tía Dolly’.

Más que una amistad inquebrantable, Dolly fue un gran apoyo para la cantante, quien se enfrentó a severas críticas tras dejar atrás la imagen que construyó en Disney.