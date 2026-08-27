Dolly Parton recibió un homenaje de la Guardia Real del rey Carlos III, que interpretó “9 to 5” durante el Cambio de Guardia frente al Palacio de Buckingham.

El tributo ocurrió la mañana del miércoles 26 de agosto, un día después de confirmarse la muerte de Dolly Parton, considerada una figura fundamental del country estadounidense.

La Familia Real Británica compartió el momento mediante Instagram y recordó el impacto de Dolly Parton, incluida su iniciativa filantrópica Biblioteca de la Imaginación.

La banda de la Guardia Coldstream homenajeó a Dolly Parton (Captura de video)

Guardia Coldstream recuerda a Dolly Parton con uno de sus grandes éxitos

La Banda de la Guardia Coldstream interpretó “9 to 5”, canción de Dolly Parton publicada originalmente en 1980, mientras turistas presenciaban la ceremonia frente a la residencia real.

El mensaje difundido por la familia real destacó que Parton ofreció alegría, consuelo e inspiración a millones de personas durante décadas mediante su música y proyectos.

Entre las referencias incluidas estuvo la Biblioteca de la Imaginación, programa creado por Dolly Parton para entregar libros infantiles gratuitos y fomentar la lectura desde edades tempranas.

El homenaje se sumó a las muestras de afecto expresadas por artistas como Taylor Swift, Sabrina Carpenter y Beyoncé, después de conocerse el fallecimiento.

Dolly Parton (Especial)

Los representantes de Parton informaron posteriormente que la cantante murió tras una breve lucha contra el cáncer, sin modificar la amplia respuesta internacional ante su partida.

La relación de Parton con la Familia Real Británica había sido cordial; en 2023 rechazó una invitación de Kate Middleton para tomar el té.

La cantante explicó entonces que debía promocionar su álbum “Rockstar”, aunque calificó la invitación como amable y expresó su intención de reunirse con la realeza.