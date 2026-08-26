Adele no se ha pronunciado por la muerte de Dolly Parton, pero sus fans recuerdan el emotivo tributo que le hizo la cantante en 2018.

Dolly Parton murió el 25 de agosto y diversas celebridades han compartido mensajes de cariño, admiración y sus condolencias.

Adele guarda silencio por la muerte de Dolly Parton, pero recuerdan su homenaje en 2018

En diversas ocasiones, Adele expresó que Dolly Parton era una de sus cantantes favoritas y heroína de la música.

Adele no se ha manifestado por la muerte de Dolly Parton, pero sus fans recordaron cuando la cantante británica le hizo un homenaje a la cantante de country.

En enero de 2018, Adele sorprendió al compartir una foto en Instagram donde se caracterizó como Dolly Parton.

Adele se carcaterizó como Dolly Parton en enero de 2018 (Instagram/@adele )

Adele usó una peluca rubia y abundante con un peinado como el de Dolly Parton, un vestuario rosa y una guitarra.

En ese entonces, Adele escribió que Dolly Parton era la reina de la canción y desea poseer un poco de su talento, además de mencionar que era su ídola.

“¡La reina sin esfuerzo de la canción, Dolly Parton! ¡Te queremos! Ojalá pudiéramos poseer una pizca de tu habilidad. ¡Fuiste el héroe de nuestra noche! Un héroe de mi vida. Siempre te amaré" Adele

Un club de fans de Adele recordó este emotivo momento y dedicó un mensaje de despedida a Dolly Parton a falta de palabras de la intérpete de “Skyfall”.

“Hoy, el mundo de la música y nuestros corazones despiden a una verdadera leyenda” Adele

Dolly Parton usó el nombre de Adele en una de sus canciones

Tras el homenaje de Adele a Dolly Parton en 2018, muchos pensaron que llegarían a colaborar, pero no fue así.

Dolly Parton mostró su admiración por Adele en 2016 e incluso usó su nombre en la canción ‘Head over high heles’ en la estrofa: “Me pinté los labios de rojo y los ojos como Adele”.

La cantante reveló que había usado el nombre de Adele en su canción en una entrevista con la revista Allure, donde reveló que le gustaría colaborar con la cantante.

Al final, Adele y Dolly Parton no lograron colaborar y la cantante británica no ha colocado un mensaje de despedida para su heroína de vida.