Grecia Quiroz respondió a los señalamientos de Yesenia Méndez sobre presuntos vínculos con Samuel García Rivero y cuestionó por qué la denuncia se presentó nueve meses después del asesinato de Carlos Manzo.

“¿Por qué después de nueve meses? Si ella dice en sus entrevistas que ella tenía la información y que ella sabe". Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

En entrevista, la alcaldesa de Uruapan acusó que podría tratarse de una “guerra sucia”, aunque aseguró que no está en contra de la investigación de la Fiscalía de Michoacán y ha colaborado en el proceso.

En ese sentido, Grecia Quiroz rechazó cualquier relación cercana con Samuel García Rivero y pidió que las indagatorias se realicen sin tintes políticos.

Grecia Quiroz cuestiona a Yesenia Méndez por qué tardó en denunciarla 9 meses (Especial)

Grecia Quiroz cuestiona a Yesenia Méndez por qué tardó en denunciarla 9 meses

Tras señalamientos de Yesenia Méndez, Grecia Quiroz cuestionó por qué no presentó las pruebas hace nueve meses cuando la información era necesaria.

La alcaldesa apuntó en entrevista con Pamela Cerdeira que hay que preguntarle a Yesenia Méndez la razón de su actual denuncia, por lo que acusa sería parte de una guerra sucia.

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, aseguró que no está en contra de la investigación de la Fiscalía y ha colaborado en la investigación sobre el asesinato de Carlos Manzo.

Por lo mismo, Grecia Quiroz está de acuerdo en que ninguna línea de investigación sea dejada de lado, lo que incluiría a los actores políticos denunciados por el alcalde.

“Porque al final del día, él (Carlos Manzo) lo denunció en vida. Él mencionó a esos actores políticos y es algo que ellos (la Fiscalía) no han querido abrir esa línea de investigación”. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

Y pidió que la investigación sea sin tintes políticos, aunque ha sido imposible, ya que primero señalaron a Grecia Quiroz y a su equipo que a varios funcionarios.

Grecia Quiroz rechaza vínculos con Samuel García Rivero como acusa Yesenia Méndez

En el mismo espacio para MVS Noticias, Grecia Quiroz aclaró a su vez que no hubo amistad con Samuel García Rivero ni tampoco lo recomendó como acusó Yesenia Méndez.

Añadió que conoció a Samuel García Rivero al mismo tiempo que Carlos Manzo, cuando el alcalde todavía era diputado, pero cuando llegó al ayuntamiento no había amistad.

Explicó que se acercaron a Samuel García Rivero debido a su vinculación con otro diputado del que Carlos Manzo era asesor y tras ello, se dieron los saludos en los pasillos.