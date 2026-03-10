Billy Ray Cyrus es un actor y cantante de Estados Unidos que se ha destacado en la música country y por ser padre de Miley Cyrus.

Con una carrera de más de 16 álbumes, Billy Ray Cyrus ha logrado formar un nombre dentro de la industria del espectáculo.

¿Quién es Billy Ray Cyrus, actor y cantante de Estados Unidos?

Billy Ray Cyrus nació el 25 de agosto de 1961 en Kentucky, Estados Unidos.

Billy Ray Cyrus (@billyraycyrus / Instagram )

Desde una temprana edad Billy Ray Cyrus comenzó a cantar, de niño estuvo rodeado de bluegrass y gospel, ya que su familia es músico.

Ha lo largo de su trayectoria ha dejado huella como actor, compositor y cantante.

¿Cuántos años tiene Billy Ray Cyrus, actor y cantante de Estados Unidos?

Billy Ray Cyrus tiene 64 años de edad.

¿Quién es la esposa de Billy Ray Cyrus, actor y cantante de Estados Unidos?

Billy Ray Cyrus ha estado casado con:

Firerose (10 de octubre de 2023 - 2 de agosto de 2024)

Leticia Jean Finley, más conocida en la industria como Tish Cyrus (28 de diciembre de 1993 - 6 de abril de 2022)

Cindy Smith (1986 - 1991)

Se dio a conocer que Billy Ray Cyrus mantiene una relación con la actriz Elizabeth Hurley.

Billy Ray Cyrus (@billyraycyrus / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Billy Ray Cyrus, actor y cantante de Estados Unidos?

Billy Ray Cyrus es del signo zodiacal Virgo.

¿Cuántos hijos tiene Billy Ray Cyrus, actor y cantante de Estados Unidos?

Billy Ray Cyrus tiene seis hijos:

Brandi Cyrus Trace Cyrus Christopher Cody Cyrus Miley Cyrus Braison Cyrus Noah Cyrus

Billy Ray Cyrus (@billyraycyrus / Instagram )

¿Qué estudió Billy Ray Cyrus, actor y cantante de Estados Unidos?

Asistió a la Universidad de Georgetown con una beca de béisbol antes de dedicarse a la música.

Abandonó la universidad durante su penúltimo año al darse cuenta que quería ser músico.

Aunque inicialmente buscaba una carrera deportiva, decidió centrarse en su pasión musical, tocando en bandas en los años 80 antes de alcanzar el éxito.

¿En qué ha trabajado Billy Ray Cyrus, actor y cantante de Estados Unidos?

En la década de 1980, tocó en una banda llamada Sly Dog.

Billy Ray Cyrus se ha convertido en un emblema de la música country estadounidense.

Saltó a la fama en 1992 con su single debut, Achy Breaky Heart, incluido en su álbum Some Gave All, además gracias al videoclip el baile en línea se popularizó.

El álbum se convirtió en uno de los debuts más exitosos de un artista masculino en la historia del country.

Billy Ray Cyrus (@billyraycyrus / Instagram )

Con 16 álbumes de estudio y 53 sencillos desde 1992, se ha convertido en un artista multiplatino.

Billy Ray Cyrus ha logrado un total de ocho sencillos entre los diez primeros de la lista Billboard Hot Country Songs.

En 2019, Cyrus consiguió su primer sencillo número uno en el Billboard Hot 100 de EU como artista invitado con un remix de la canción “Old Town Road” de Lil Nas X,

Billy Ray Cyrus se popularizó internacionalmente tras incursionar en la serie Hannah Montana, junto a su hija Miley Cyrus, la cual se emitió entre 2006 y 2011.

Sin embargo también trabajó en otras producciones como:

Doc

Still the King

Radical Jack

Mulholland Drive

The Nanny

Diagnosis Murder

Love Boat

The Next Wave

18 Wheels Of Justice

Degrassi: The Next Generation

Dancing with the Stars

The Spy Next Door

Tras su larga trayectoria, Billy Ray sigue activo y trabajando en su carrera.