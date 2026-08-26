La cantante Miley Cyrus podría heredar parte del catálogo musical de Dolly Parton, además de derechos de publicación y algunos bienes, según información difundida por Variety.

La posibilidad se relaciona con el estrecho vínculo que mantuvieron durante décadas, pues Dolly Parton fue madrina de Miley Cyrus y una figura cercana desde su infancia.

Sin embargo, no existe confirmación pública sobre quién recibirá la fortuna de Dolly Parton, por lo que la eventual herencia de Cyrus permanece como una posibilidad.

¿Por qué Miley Cyrus podría recibir parte de la herencia de Dolly Parton?

Dolly Parton y su esposo, Carl Dean, no tuvieron hijos, aunque la cantante mantuvo una relación cercana con sus hermanos, sobrinos y sobrinas.

Parton fue especialmente cercana a su familia y participó en la crianza de varios de sus hermanos menores, además de apoyar posteriormente a numerosos sobrinos.

Su relación con Miley Cyrus comenzó durante la infancia de la cantante y se prolongó durante décadas, tanto en el ámbito personal como profesional.

Dolly Parton en Hannah Montana con Miley Cyrus (Disney Channel)

La cercanía entre ambas también quedó reflejada en distintos proyectos musicales, incluyendo colaboraciones que reunieron a dos generaciones de artistas estadounidenses.

De acuerdo con Variety, Cyrus podría recibir derechos sobre el catálogo musical y publicaciones de Parton, además de algunas propiedades, granjas y fundaciones.

La información no establece que la cantante haya sido designada formalmente como heredera, mientras otros integrantes de la familia también podrían figurar en la sucesión.

La revista Celebrity Net Worth estimaba el patrimonio de Dolly Parton en aproximadamente 650 millones de dólares, aunque la cifra puede variar según sus activos.

Parton había anticipado la importancia de organizar su patrimonio y explicó en 2020 que trabajaba con un abogado especializado en herencias.

La cantante señaló entonces que buscaba evitar que sus familiares tuvieran que disputar sus bienes después de su muerte, según declaraciones retomadas por Billboard.

Tras el fallecimiento de Carl Dean en marzo de 2025, los familiares directos de Parton, incluidos hermanos, sobrinos y sobrinas, aparecen entre los posibles beneficiarios.