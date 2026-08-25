Dolly Rebecca Parton, ícono de la música country, murió el 25 de agosto de 2026 a los 80 años en Nashville, Tennessee.

Nacida en Locust Ridge, comenzó a cantar desde niña y se convirtió en una de las artistas más influyentes de Estados Unidos.

Con clásicos como Jolene, I Will Always Love You y 9 to 5, su carrera trascendió la música hacia el cine, los negocios y la filantropía.

Fundadora de Dollywood y de la Imagination Library, dejó un legado cultural y social imborrable.

Para toda una generación será la Tía Dolly de Hannah Montana.

¿Quién fue Dolly Parton?

Dolly Rebecca Parton fue una cantante, compositora, actriz, empresaria y filántropa estadounidense, nacida en Locust Ridge, Tennessee.

Parton comenzó a cantar desde niña y llegó a Nashville poco después de terminar la preparatoria.

Para una generación que creció con Disney Channel, Dolly Parton también fue la entrañable Tía Dolly de Hannah Montana.

Dolly Parton en Hannah Montana con Miley Cyrus (Disney Channel)

Parton apareció en tres episodios de la serie entre 2006 y 2010:

“Good Golly, Miss Dolly”

“I Will Always Loathe You”

“Kiss It All Goodbye”

En la ficción, su personaje era la madrina de Miley Stewart, igual que Parton era la madrina de Miley Cyrus en la vida real.

¿Cuántos años tenía Dolly Parton?

Dolly Parton tenía 80 años cuando murió el 25 de agosto de 2026.

¿Quién fue el esposo de Dolly Parton?

Dolly Parton estuvo casada con Carl Thomas Dean, con quien contrajo matrimonio el 30 de mayo de 1966.

Dean murió en marzo de 2025, a los 82 años. Tras su fallecimiento, Parton habló públicamente sobre el duelo y recordó a su esposo como una de las personas más importantes de su vida.

¿Qué signo zodiacal era Dolly Parton?

Dolly Parton era Capricornio, debido a que nació el 19 de enero.

¿Dolly Parton tuvo hijos?

Dolly Parton y Carl Dean no tuvieron hijos durante su matrimonio.

Una de las relaciones familiares más conocidas de Parton fue la que mantuvo con Miley Cyrus, de quien era madrina en la vida real.

¿Qué estudió Dolly Parton?

Dolly Parton no cursó una carrera universitaria.

Se graduó de Sevier County High School en 1964 y, al día siguiente, se mudó a Nashville para intentar desarrollar profesionalmente su carrera musical.

Dolly Parton (Instagram | @dollyparton)

¿En qué trabajó Dolly Parton?

Dolly Parton trabajó principalmente como cantante y compositora, pero su carrera se extendió prácticamente a todas las áreas del entretenimiento y los negocios.

Como cantante, lanzó decenas de álbumes y escribió cientos de canciones, entre las cuales destacan:

I Will Always Love You

Jolene

Coat of Many Colors

9 to 5

En el cine participó en películas como:

9 to 5

The Best Little Whorehouse in Texas

Steel Magnolias

Como empresaria, fundó Dollywood, parque temático inaugurado en Tennessee en 1986, y participó en otros proyectos turísticos y de entretenimiento.

En 1995 creó la Imagination Library, inspirada en la dificultad que tuvo su padre para aprender a leer y escribir.

Dolly Parton (Instagram | @dollyparton)

¿De qué murió Dolly Parton?

Dolly Parton murió el 25 de agosto de 2026, a los 80 años, en Nashville, Tennessee, de acuerdo con la información difundida tras el anuncio de su familia.

Su fallecimiento fue anunciado por su sobrino Bryan Seaver a través de las redes sociales oficiales de la cantante.

Su muerte ocurrió pocos días después de que trascendiera públicamente que había enfrentado diversos problemas de salud durante el último año.

La cantante había reducido algunas de sus actividades públicas mientras continuaba trabajando en nuevos proyectos.

Hasta el momento del anuncio de su fallecimiento, la familia no había informado públicamente una causa específica de muerte.