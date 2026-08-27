ASUS anunció el lanzamiento de la ROG Xbox Ally X20, la cual forma parte de la línea de consolas portátiles desarrollada con la marca en conjunto con Microsoft.

La ROG Xbox Ally X20 cuenta con varios elementos que la diferencian de los dos modelos lanzados a inicios de 2026 y disponibles actualmente. A continuación te daremos todos los detalles.

ROG Xbox Ally X20 (Xbox)

Precio de la ROG Xbox Ally X20

La ROG Xbox Ally X20 vendrá en dos versiones, de manera unitaria y con un bundle con otros productos diseñados para el lanzamiento de la consola.

Este es el precio de las dos versiones de la ROG Xbox Ally X20:

ROG Xbox Ally X20 unitaria: 26,999 pesos

Bundle ROG Xbox Ally X20: 49,999 pesos

El bundle incluirá lo siguiente:

Gafas de realidad aumentada para juegos ROG XREAL R1 Edition 20

Dbrand Killswitch para la ROG XBOX Ally X20

Adaptador de 68 vatios

Estuche protector Pelican personalizado

En cuanto a especificaciones la consola será igual en ambas versiones, contando con una pantalla Nebula HDR en un panel OLED de 7.4 pulgadas, y un procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme.

¿Cuándo estará disponible la ROG Xbox Ally X20?

De acuerdo con la misma ASUS, la preventa en México para la ROG XBOX Ally X20, en cualquiera de sus versiones, ya está disponible a través de ASUS.com, para todos los fans.

La ROG XBOX Ally X20 estará disponible en la misma tienda en línea de ASUS a partir del 15 de octubre; para todos aquellos que no quieran hacer la reserva.

El precio de la consola portátil será el mismo, tanto en la preventa como en la venta general; de momento no se han anunciado promociones ni nada por el estilo.

De igual manera, no hay detalles de que la consola vaya a estar disponible, por lo menos en su lanzamiento, a través de otros distribuidores fuera de la mencionada tienda en línea de la marca.

Para que lo tengas en cuenta si deseas adquirir la consola para finales de año.