Sandra Bullock y Nicole Kidman rindieron homenaje a Dolly Parton durante la promoción de Practical Magic 2, donde compartieron recuerdos personales sobre la cantante.

Sandra Bullock recordó un encuentro con Dolly Parton ocurrido durante el rodaje de Miss Simpatía 2, mientras Nicole Kidman destacó que su genialidad permanecerá en los corazones.

Ambas actrices expresaron su admiración por la fallecida estrella de música country y se sumaron a los homenajes surgidos tras su muerte a los 80 años.

Sandra Bullock recuerda una anécdota junto a Dolly Parton

Durante la promoción, Sandra Bullock recordó que coincidió con Dolly Parton en Las Vegas mientras filmaba Miss Simpatía 2, estrenada en 2005.

Bullock explicó que entonces tenía miedo de volar y viajaba en autobús, una situación que terminó compartiendo inesperadamente con la cantante estadounidense.

Dolly Parton (Instagram | @dollyparton)

Según su recuerdo, Dolly Parton también utilizó un autobús y estacionó su característico vehículo rosa junto al de Bullock para dormir cerca aquella noche.

La anécdota permitió a Sandra Bullock destacar la cercanía de aquel momento, mientras ambas actrices coincidieron en describir a Dolly Parton como una persona extraordinaria y luminosa .

Por su parte, Nicole Kidman habló sobre la pérdida y señaló que todo lo que Parton hacía resultaba extraordinario, además de irradiar una alegría única.

La actriz compartió en Instagram una fotografía familiar junto a Parton y escribió “Siempre te amaremos, Dolly”, en referencia a I Will Always Love You.

El vínculo de Kidman con Parton también estuvo relacionado con Keith Urban, su exesposo, quien mantuvo una amistad cercana con la cantante durante años.