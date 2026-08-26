Eminem se despide de Dolly Parton y comparte el emotivo mensaje que le envió en 2022 tras entrar al Salón de la Fama del Rock & Roll.

“Una superestrella en todos los sentidos. Descansa en paz, Dolly. Y gracias por las palabras amables” Eminem

La muerte de Dolly Parton conmocionó al mundo de la farándula y musical, por lo que varios cantantes han compartido mensajes de cariño y despedida.

Eminem se despide de Dolly Parton con un emotivo mensaje

Dolly Parton murió el 25 de agosto y sus fans han abarrotado las redes sociales con mensaje para la cantante, artistas como Eminem despidieron a la reina de country.

Marshall Mathers, nombre de Eminem, lamentó la muerte de Dolly Parton y de no haber conocido en persona a la cantante, pero destacó el impacto que tuvo en su carrera.

“Lamento que nunca hayamos tenido la oportunidad de conocernos, pero recibir esta nota de Dolly realmente tuvo un impacto en mí” Eminem

Eminen despide a Dolly Parton (X/@Eminem)

Eminem compartió la nota de felicitación que le envió Dolly Parton cuando entró al Salón de la Dama del Rock & Roll en 2022.

El rapero expresó que Dolly Parton había dejado un gran recuerdo en él, pues a pesar de que su género musical era muy diferente al country, siempre sintió una conexión especial con la cantante.

Eminem cerró su mensaje mencionando que Dolly Parton era un ícono de la música, así como una superestrella.

“Definitivamente no tenía que tomarse el tiempo para hacerlo. Incluso para un chico que mayormente escuchaba música rap, ella era un ícono. Una superestrella en todos los sentidos” Eminem

Esto decía la felicitación que le envió Dolly Parton a Eminem

Eminem publicó el mensaje que Dolly Parton le envió tras ingresar Dama del Rock & Roll en 2022, donde la cantante lo felicitaba a pesar de no conocer en persona al rapero.

Dolly Parton destacó la participación de Eminem y le confesó que sentía una gran conexión con él, como si lo conciera.

“Felicitaciones por tu ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll. Tu actuación fue increíble y todos lo dijeron. Aunque no sé mucho de música rap, llegó a saber que eres el mejor. Aparte de eso, espero que lo que tengo que decir no te parezca raro o extraño, pero siempre he sentido una conexión inexplicable contigo, como si te conociera de alguna manera” Dolly Parton

La cantante tenía la esperanza de conocer a Eminem en el evento del Salón de la Fama, pero no fue posible y dijo deseaba algún día coincidir.

Dolly Parton deseó que Eminem continuara con su carrera musical y le mencionó que “era un ser especial”, por último le envió un saludo con “amor y respeto”.

“Mientras tanto, sigue haciendo lo que haces porque lo haces muy bien y, sin importar cuán complejo sea tu mundo, debes saber que eres muy especial y que tocas a la gente de maneras que ni siquiera sabes” Dolly Parton