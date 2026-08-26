La cantante estadounidense Miley Cyrus y la estrella del country, Dolly Parton, comparten una relación que comenzó antes de la fama mundial de la intérprete.

Aunque no son familiares directas, Dolly Parton es la madrina de Miley Cyrus, vínculo que nació durante la amistad entre la cantante y Billy Ray Cyrus.

Además, una investigación genealógica citada por medios estadounidenses señala que Miley Cyrus y Dolly Parton serían primas lejanas, un parentesco lejano que ambas desconocían.

¿Cómo comenzó la relación entre Miley Cyrus y Dolly Parton?

El vínculo entre Miley Cyrus y Dolly Parton comenzó durante los años 90, cuando Parton mantenía una amistad con Billy Ray Cyrus, padre de Miley.

Billy Ray alcanzó popularidad internacional gracias a “Achy Breaky Heart” y posteriormente pidió a Parton convertirse en una figura especial para su hija.

Dolly Parton, cantante. (@DollyParton)

Así, Dolly Parton asumió el papel de madrina de Miley Cyrus, acompañándola durante distintas etapas de su crecimiento personal y trayectoria artística.

La relación adquirió mayor visibilidad cuando Cyrus comenzó su carrera como actriz y cantante, especialmente tras protagonizar la serie Hannah Montana.

Parton incluso apareció en la producción interpretando a la “tía Dolly”, personaje inspirado en su cercanía con la familia y particularmente con Miley.

Con el paso de los años, ambas también compartieron escenarios y proyectos musicales, consolidando una relación que trascendió el vínculo familiar simbólico.

Parton llegó a describir a Cyrus como su “ahijada mágica”, mientras la también actriz ha hablado públicamente del cariño y admiración que siente por ella.

Más allá de la relación de madrina y ahijada, una investigación genealógica citada por Revista Caras sostiene que ambas serían primas séptimas.

Este supuesto parentesco significa que existiría un antepasado común distante entre las dos artistas, aunque no se trata de una relación familiar cercana.

Dolly Parton en Hannah Montana con Miley Cyrus (Disney Channel)

Colaboraciones entre Miley Cyrus y Dolly Parton

La relación entre Miley Cyrus y Dolly Parton trascendió Hannah Montana y también llegó a la música.

Miley versionó “Jolene”, uno de los grandes clásicos de su madrina, y ambas la interpretaron juntas en distintas ocasiones, incluido un homenaje a Dolly en los Grammy de 2019.

En 2017, además, Parton participó en “Rainbowland”, canción incluida en el álbum Younger Now de Miley.

Años después, Dolly y Miley volvieron a unir sus voces en “Christmas Is”, del disco A Holly Dolly Christmas, y en 2023 grabaron juntas una nueva versión de “Wrecking Ball” para el álbum Rockstar de Parton.

Ese mismo año fueron coanfitrionas de Miley’s New Year’s Eve Party, donde interpretaron “I Will Always Love You”, canción escrita por Dolly.