Dolly Parton, leyenda de la música country, murió a los 80 años de edad dejando un legado que trascendió generaciones y fronteras.

Conocida por su voz única, su ingenio y su estilo deslumbrante, Dolly Parton construyó una carrera de más de 3,000 canciones y cerca de 50 álbumes, con clásicos como Jolene y I Will Always Love You.

Nacida en Tennessee el 19 de enero de 1946 en una familia humilde, se convirtió en reina de Nashville y en una figura querida por su talento, filantropía y visión empresarial.

Muere Dolly Parton a los 80 años: fallece una leyenda de la música country (Tsugufumi Matsumoto / AP Photo/Tsugufumi Matsumoto)

El catálogo musical de Dolly Parton marcó generaciones en Estados Unidos

Dolly Parton deja un legado monumental de más de 3 mil canciones, casi 50 álbumes y una huella imborrable en la cultura popular estadounidense.

Es la autora de cientos de canciones, incluidos clásicos memorables como “Jolene”, “Coat of Many Colors” y “I Will Always Love You”, los cuales han superado los 100 millones de ventas en todo el mundo y acumulan más de mil millones de reproducciones en línea.

Durante sus memorables actuaciones, Dolly Parton solía tocar instrumentos como la guitarra, el banjo y el dulcémer, pulsándolos con sus largas uñas enjoyadas.

Muere Dolly Parton a los 80 años: fallece una leyenda de la música country (Carlos Osorio / AP Photo/Carlos Osorio)

Dolly Parton: El camino a la corona de Nashville y Johnny Cash

Nacida como una de 12 hijos en una familia de Tennessee descrita por ella misma como “pobrísima”, los primeros pasos de Dolly Parton en la música se dieron en la iglesia donde su abuelo era predicador.

A los 10 años Dolly Parton ya tocaba la guitarra y cantaba en canales locales de televisión, y a los 13 debutó en el legendario Grand Ole Opry en Nashville, presentada por el mismísimo Johnny Cash como “una niñita de allá arriba, del este de Tennessee”.

En 1964, tras graduarse de la escuela secundaria, se mudó a Nashville con una maleta llena de canciones junto a su tío y compositor Bill Owens.

Allí, el productor Fred Foster reconoció su gran potencial, logrando que otros artistas grabaran sus composiciones además de producir y publicar los discos de la propia Parton.

Para mediados de la década de 1970, ya se había coronado como la reina de Nashville.

Muere Dolly Parton a los 80 años: fallece una leyenda de la música country (John Russell / AP Photo/John Russell)

Dolly Parton tuvo visión empresarial

Más allá de su talento sobre los escenarios, Parton destacó como una empresaria sumamente exitosa y una filántropa generosa.

Entre sus proyectos más destacados figura un parque temático ubicado en las estribaciones de las Montañas Humeantes, muy cerca de su lugar de nacimiento.

Asimismo, motivada por la historia de su padre, quien abandonó la escuela para trabajar en el campo y tuvo serias dificultades para aprender a leer, fundó la organización educativa sin fines de lucro Imagination Library, encargada de enviar libros gratuitos a niños en Tennessee.

Con su muerte, el mundo despide en Dolly Parton a una de las más grandes estrellas de la música country, una leyenda que se adueñó del corazón de su público a través de su carisma y su icónico estilo