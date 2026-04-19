El rapero y empresario Shawn Corey Carters, mejor conocido como Jay-Z, se posiciona como el músico más rico del mundo superando a Taylor Swift, según la lista de multimillonarios de Forbes actualizada en 2026.

Su patrimonio neto alcanza los 2 mil 800 millones de dólares, dejando atrás a otros grandes nombres de la industria como el de su esposa, Beyoncé.

Jay-Z, el cantante más rico del mundo con 2 mil 800 millones de dólares según Forbes 2026

Forbes ha lanzado su ranking actualizado este 2026 en donde revela que Jay-Z se posiciona como el cantante más rico del mundo con una fortuna 2 mil 800 millones de dólares, es decir 48 mil 471 millones 080 mil pesos.

Este patrimonio de Jay-Z, según reveló Forbes en 2026, ha hecho que el cantante supere a varios artistas pesados en la industria musical, como Taylor Swift.

Taylor Swift y Jay-Z (Larry Busacca/Getty Images for NARAS)

De acuerdo con el ranking de los artistas musicales más ricos de Forbes, el top 5 queda de la siguiente manera:

Jay-Z: 2 mil 800 millones de dólares (48 mil 471 millones 080 mil pesos) Taylor Swift: 2 mil millones de dólares (34 mil 622 millones 200 mil pesos) Bruce Springsteen: mil 200 millones de dólares (20 mil 773 millones 320 mil pesos) Beyoncé: mil millones de dólares (17 mil 311 millones 100 mil pesos) Rihanna: mil millones de dólares (17 mil 311 millones 100 mil pesos)

Cabe mencionar que menos del 4% de la fortuna de Jay-Z proviene directamente de su música , pues el grueso de su riqueza se debe a sus inversiones empresariales como:

Participaciones en marcas de licores como Armand de Brignac (Ace of Spades) y D’Usse

Roc Nation

Stakes en Uber

Tidal y otros negocios en tecnología

Deportes y entretenimiento

Desde que se convirtió en el primer multimillonario del hip-hop en 2019, ha casi triplicado su patrimonio.

Por su parte, Taylor Swift, quien quedó en segundo lugar en el ranking de Forbes 2026, ha construido su imperio principalmente a través de giras récord como The Eras Tour, derechos musicales y el valor de su catálogo, que se estima en cientos de millones.