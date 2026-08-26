El dirigente nacional de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, se lanzó contra el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que obliga al partido a cambiar de nombre.

“Vea la terrible inequidad, porque entrando agosto estaremos a 9 meses de la elección y nos están obligando a tener un nuevo nombre” Guadalupe Acosta Naranjo

Acusó que la determinación por la que también se establece que deben modificar su emblema y colores, es inequitativa ante la proximidad de las elecciones 2027.

Por otro lado, Guadalupe Acosta Naranjo señaló que hay otros elementos que profundizan la inequidad electoral para Somos México, como el relacionado con el tema del presupuesto.

Guadalupe Acosta Naranjo (INE / Instituto Nacional Electoral)

Fallo del TEPJF contra Somos México es inequitativo, acusa Guadalupe Acosta Naranjo

En su sesión del miércoles 26 de agosto de 2026, la Sala Superior del Tribunal Electoral dictaminó que el partido Somos México tiene que cambiar de nombre, emblema y colores a más tardar el 31 de agosto.

Así lo dictaminó el TEPJF al sentenciar que tanto el nombre como los demás identificativos del partido, podrían ser interpretados como un intento de apropiarse de la identidad nacional.

Por lo ocurrido, el dirigente nacional del partido Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, acusó que el instituto político recibió una sentencia inequitativa al considerar la premura de los plazos.

“(Hay una) terrible inequidad, porque entrando agosto estaremos a 9 meses de la elección y nos están obligando a tener un nuevo nombre. O sea, ya la inequidad es terrible en toda la materia” Guadalupe Acosta Naranjo

En especial porque resaltó que la resolución del TEPJF establece que deben concretar los cambios de nombre, emblema y colores en unos cuantos días, mientras las elecciones 2027 serán en 9 meses.

Al abundar en el asunto, Guadalupe Acosta Naranjo consideró que la sentencia dará poco tiempo a Somos México para colocarse ante la imagen pública, por lo que acusó incluso un intento por invisibilizarlos.

Somos México debe cambiar de nombre por orden del Tribunal Electoral (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Guadalupe Acosta Naranjo también advierte inequidad presupuestal

Tras criticar la sentencia del TEPJF que obliga a Somos México a cambiar de nombre, Guadalupe Acosta Naranjo dijo que la inequidad también es en el tema del presupuesto.

Sobre el punto, resaltó que su partido recibirá 200 millones de pesos para las elecciones 2027, mientras que Morena va a contar con una partida de 3 mil 600 millones.

Al resaltar las diferencias, lamentó que haya una diferencia tan profunda, pues somos México tiene que atender 17 elecciones estatales, 2 mil municipales y más de mil legislativas locales y federales.

Por eso, Guadalupe Acosta Naranjo dijo que cada candidato contará solo con un presupuesto de unos 30 mil pesos, hecho por el que afirmó que hay un “cinismo” brutal.