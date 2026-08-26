Billy Ray Cyrus despidió a Dolly Parton tras su muerte, recordando su amistad con un mensaje en el que asegura la amará por siempre.

“Siempre la amaré de la misma manera... con todo mi corazón”. Billy Ray Cyrus

El cantante y compositor de música country se sumó a los mensajes tras la muerte de Dolly Parton, con quien colaboró en el sencillo Romeo de 1993.

Billy Ray Cyrus recuerda su amistad con Dolly Parton tras su muerte

Mediante redes sociales, Billy Ray Cyrus compartió un mensaje de despedida, recordando la amistad que lo unió a Dolly Parton, a quien “como todo niño” creció amando.

Billy Ray Cyrus afirmó en su publicación que Dolly Parton era parte de su vida, por lo que tiene tantos recuerdos y momentos que no podría empezar a narrarlos.

“Crecí amando a Dolly Parton”: Billy Ray Cyrus recuerda su amistad tras su muerte (Captura de pantalla)

Sin embargo, se decidió por el año 1992, cuando entró al camerino de Dolly Parton para disculparse debido a que se le relacionaba con Billy Ray Cyrus de manera amorosa.

Al respecto, Dolly Parton sólo miró a Billy Ray Cyrus, le guiñó un ojo y afirmó que esa clase de señalamientos son los que venden discos.

Por eso, Billy Ray Cyrus destacó que como Dolly Parton le dijo en un mensaje reciente, él también la ama y la amará de la misma manera, “con todo el corazón” y siempre lo hará.

Billy Ray Cyrus y Dolly Parton se hicieron amigos tras salir de gira en los 90

Billy Ray Cyrus y Dolly Parton eran amigos de más de 30 años, tras salir de gira a principios de los 90 con la promoción del sencillo “Achy Breaky Heart” del compositor.

Al respecto, Dolly Parton explicó que fue en dicha gira que se hicieron buenos amigos, extendiéndose a toda la familia de Billy Ray Cyrus, ya que es madrina de su hija, Miley Cyrus.

Dolly Parton destacó que fue un honor ser madrina de Miley Cyrus, a quien llamaba “mi pequeña dulzura”, ya que la conocía desde antes de su nacimiento.