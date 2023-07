Sergio Mayer se lanzó contra Wendy Guevara con comentario transfóbico en La Casa de los Famosos México.

Y es que, de acuerdo con Sergio Mayer, la competición de youtubers e influencer como Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México, no sería justa.

Pues Sergio Mayer señaló, tienen una gran ventaja en redes sociales, lugar donde se llevan a cabo las votaciones.

Hasta el Team Infierno ha comenzado a pelearse por quienes son los favorecidos en La Casa de los Famosos México.

Y es que en La Casa de los Famosos México solo quedan compitiendo:

Y en su caso, Sergio Mayer se lanzó contra Wendy Guevara con comentario transfóbico, asegurando que de haber sabido de su presencia no hubiera entrado.

La discusión entre los hombres del Team Infierno, se centró en el disgusto del actor por la atención que se le da a Wendy Guevara con Nicolla Porcella.

Esta atención, de acuerdo con Sergio Mayer, se le está dando a Wendy Guevara debido a que es la primera mujer trans a la que lanza Televisa.

“Si me dicen ‘oye queremos aprovecharlos a todos par alanzar a la primer trans’, pues no me utilices a mi, que bueno, yo respeto y apoyo la diversidad (…) pero no es mi estilo”

Sergio Mayer