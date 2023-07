Congelados es un juego que la producción de La Casa de los Famosos México se inventó para que los habitantes puedan ver a sus seres queridos aunque sea un momento. Wendy Guevara, de 29 años de edad, es quien lo inaugura.

El juego consiste en no moverse cuando una persona ajena a La Casa de los Famosos México ingresa y se acerca a los habitantes, de hacerlo serán nominados según advirtió La Jefa.

Wendy Guevara ganó el juego y es que para ella fue la sorpresa. Su mejor amigo Marlon Colmenarez ingresó para decirle lo orgulloso que está de ella, que la ama y entre líneas que debe aguantar el encierro porque es la favorita.

“Feliz de verte Chiquis. No te muevas. Estoy orgulloso de ti. Te amo muchísimo. Cuánto te extraño. Confío en ti, te extraño mucho y te amo mucho, no me decepciones a mí ni a todo México. Tú puedes. Te espero afuera. Tú sabes que te estoy esperando”, dijo.

Y enseguida se dirigió a Nicola Porcella: “Contigo todo bien, papi”, palabras que no gustaron a los televidentes, quienes aseguran Marlon Colmenarez fue a “marcar su territorio”.

Cabe mencionar que minutos antes de ingresar a La Casa de los Famosos México, el cantante aseguró ser únicamente el mejor amigo de Wendy Guevara, con quien ha pasado buenos y malos momentos.

“Yo la amo como mi amiga”, señaló e informó que se conocen desde hace 4 años. Aunque ella sintió atracción al conocerlo, hasta el momento, no hay un romance.

Piden que Poncho de Nigris sea nominado; se movió en el juego de los congelados

Debido a que Poncho de Nigris, de 47 años de edad, en el juego congelados se movió al ver que ingresaba Marlon Colmenarez a La Casa de los Famosos México, seguidores piden sea nominado directamente y esto es justo lo que él quiere.

Una vez que Emilio Osorio, de 20 años de edad, ganó el liderato, Poncho de Nigris pidió se nominado por el Team Infierno para enfrentarse con Jorge Losa, de 33 años de edad, un encuentro que ha estado deseando.

Poncho de Nigris se movió!!!



Volteó a ver quien entraba a #LaCasaDeLosFamososMx



¿Por qué no está nominado @kmiret y @ronogueron? pic.twitter.com/surEFf6Tpj — Cultura Pop (@RCulturaPop) July 26, 2023

¿Poncho de Nigris y Sergio Mayer le tienen envidia a Wendy Guevara?

Los habitantes nuevamente tuvieron una noche de cine, en esta ocasión las películas fueron protagonizadas por Wendy Guevara y Nicola Porcella, lo que molestó a Poncho de Nigris, quien se dio cuenta que ya están destapando a la ganadora del reality show.

Una vez que terminó la función, el influencer se reunió con sus compañeros para quejarse del protagonismo que se le da a Wendy Guevara, por lo que Sergio Mayer aseguró no entender “el poder que tiene”, ese del que todos hablan.

Por lo que Nicola Porcella, de 35 años de edad, señaló que La Perdida mueve a mucha gente en las redes sociales, que es lo de hoy, mientras que Poncho de Nigris asegura que él también lo hace, pero ella es una mujer trans.

Al respecto, Sergio Mayer aseguró que él no entró al programa por el número de seguidores en redes sociales, los cuales es consiente de no tener, así como tampoco se le invitó para impulsar a la primera mujer trans en televisión, lo que no hubiera aceptado ya que su contenido es diferente.

Incluso dijo sentirse extrañado al ver que la originaria de León fue elegida para subir a la suite ya que pierde foco y él cree que la audiencia quiere ver a sus favoritos.

De esto se enteró La Perdida , quien se acercó a la conversación por lo que Poncho de Nigris le aseguró que será la ganadora por tener muchos seguidores y ser una mujer trans, algo con lo que ella no concuerda ya que no se ve como la favorita.

Poncho y Sergio viven del pasado, no entienden que no es lo mismo que hace 20 años.



Esto no es Big Brother, esto es #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/9A9FIvroRz — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 26, 2023

Habitantes de La Casa de los Famosos México ya no soportan a Sergio Mayer, el “papá regañón”

Está claro, Sergio Mayer, de 57 años de edad, es un hombre muy ordenado y disciplinado, pero sigue sin entender que sus compañeros en La Casa de los Famosos México no son como él.

Mientras que el ex Garibaldi se aferra a que los habitantes aprendan a mantener su cuarto limpio, reciclar y ahorrar agua, éstos comienzan hacer lo contrario y es que están hartos de su actitud de “papá regañón”.

“Yo vine a divertirme. La está cagando”, se quejó Poncho de Nigris con Emilio Osorio, quien tampoco quiere tener un “papá regañón” que le diga cómo debe comportarse.