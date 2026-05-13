Integrantes de U2 sorprendieron este 12 de mayo con una aparición en el centro de la CDMX para la grabación de su nueva canción “The Streets of Dreams”.

La banda se dio cita en la Plaza de Santo Domingo, donde cámaras, grúas y equipo de iluminación fue colocado desde la madrugada de este martes.

Todo parece indicar que pese a las fuertes lluvias registradas durante la tarde, Bono, The Edge, Adam y Larry se mantuvieron firmes ante sus fans.

Fans mexicanos de U2 convocados por U2 para grabación de video musical

Si bien para los capitalinos que circulan habitualmente por el Centro Histórico de la CDMX fue una sorpresa la llegada de U2, fans de la banda estaban a su espera.

Esto debido a que fueron convocados por medio de un correo electrónico, medio por el que suscriptores del sitio oficial de la banda recibieron la invitación exclusiva.

U2 (u2.com)

Quienes asistieron tuvieron que llenar un formulario en línea para antes del 8 de mayo. Siendo que al completar este requisito les fue proporcionada la dirección del rodaje.

Sin embargo no todos podían participar, pues la convocatoria iba dirigida a personas mayores de 18 años.

A su vez, la producción pidió que quienes desearan participar estuvieran dispuestos a soportar horas de grabación y las inclemencias del clima, ya fuera Sol o lluvia.

En redes sociales fans empezaron a compartir fotos y videos del detrás de cámaras, mostrando a los miembros de U2 haciendo su magia musical.