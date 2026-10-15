Cecilia Fuentes defendió a Luis de Llano y revictimizó a Sasha Sokol tras minimizar y normalizar su caso.

La hermana de Luis de Llano habló de la serie de Timbiriche y de la forma en que exponen el caso de Sasha Sokol y el productor; la escritora asegura que no se trató de un abuso y revictimizó a la cantante.

Cecilia Fuentes revictimiza a Sasha Sokol para defender a su hermano Luis de Llano

La hermana de Luis de Llano habló de la serie de Timbiriche con TV Notas, medio en el que mencionó que el abuso que ejerció el productor a Sasha Sokol cuando era menor de edad no fue con “mala intención”.

Sé que la relación entre el señor y la niña no fue ni la intencionado ni de abuso, simplemente se fue por el camino que era porque ella estaba muy perdida- Cecilia Fuentes

Cecilia Fuentes, hermana de Luis de Llano (Instagram/@ceciliafuentesm)

Cecilia Fuentes asegura que el abuso a Sasha Sokol se dio porque ella había sido descuidada por sus padres, dejando de lado la responsabilidad de Luis de Llano.

Asimismo, la escritora dice que la serie de Timbiriche expone de manera correcta la “relación” de Luis de Llano y Sasha Sokol: “Por primera vez veo que alguien la cuenta un poquito como fue”.

Según Cecilia Fuentes, la serie retrata que Luis de Llano trató de ‘cuidar’ a Sasha Sokol y cómo la situación resultó en el abuso.

Cecilia Fuentes dice que se le “pasó la mano” a Luis de Llano con Sasha Sokol

Cecilia Fuentes mencionó que la mamá de Sasha Sokol fue descuidada ante Luis de Llano , a quien “se le pasó la mano” cuidando a la cantante.

“Sí la cuidaba, les guste o no, no debió hacer lo que hizo, pero se le pasó la mano”, aseguró Cecilia Fuentes, pasando por alto que Sasha tenía solo 14 años cuando el abuso ocurrió.