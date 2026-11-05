Tras el video en donde Luis de Llano ofrece una disculpa pública a Sasha Sokol, la cantante reaccionó y rechazó que este haya sido el mensaje acordado por el juez que debía dar.

Sasha Sokol explicó que con esta supuesta disculpa pública de Luis de Llano, nuevamente queda demostrado que “ha incurrido en un nuevo incumplimiento de la sentencia” que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconfirmó.

Sasha Sokol rechaza disculpa pública de Luis de Llano porque no fue la que acordaron

A más de un año de que la SCJN confirmara la sentencia a Luis de Llano tras la denuncia de Sasha Sokol, el productor de Timbiriche compartió la disculpa pública hacia la cantante por la relación de abuso que sostuvo cuando ella tenía 14 años.

Sin embargo, la cantante Sasha Sokol ya reaccionó y rechazó la disculpa pública de Luis de Llano, asegurando que esa no fue la ordenada por el tribunal “y cuyo texto quedó firme en enero [de 2026]”.

Sokol también explicó que si Luis de Llano no puede volver a mencionarla, en la disculpa se pidió explícitamente que nombrara su sentencia cómo fue; el no tener consentimiento de la relación con él.

“La disculpa que debe ofrecer reconoce expresamente que a mis 14 años yo no podía consentir una relación con él, que actuó desde una posición de poder y que mis padres no fueron cómplices. Nada de eso aparece en el video que publicó”. Sasha Sokol, cantante.

Sasha Sokol rechaza la disculpa pública de Luis de Llano. (@SashaSokol)

La publicación de Sasha Sokol vino acompañada de una fotografía de su infancia cuando estaría atravesando la relación de abuso con Luis de Llano.

Finalmente, la cantante cerró su post anunciando un equipo de abogados que se suma a su caso y sentenciando nuevamente “Luis de Ya No”.