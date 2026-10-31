Inés Gómez Mont fue detenida en Florida tras 5 años prófuga de la justicia; así luce tras estar lejos de las cámaras.

El 30 de octubre de 2026, la FGR confirmó el arresto de Inés Gómez Mont, quien tiene una orden de aprehensión en México por posible defraudación fiscal.

Antes y después de Inés Gómez Mont tras cinco años alejada de las cámaras

Circula en redes sociales una foto de la detención de Inés Gómez Mont, quien luce más delgada, con el cabello lacio y usando una blusa blanca con falda azul.

Usuarios de redes sociales mencionan que Inés Gómez Mont aparenta cansancio e incluso se habría colocado rellenos dérmicos para redefinir su rostro.

Inés Gómez Mont siguió usando su característico cabello negro y el lujo, pues en la imagen policial se distingue una pulsera Van Cleef & Arpels con un costo mayor a los 100 mil pesos.

Inés Gómez Mont detenida en Florida (Especial)

La reciente foto de la conductora siendo detenida contrasta con la imagen pulcra que solía mostrar hace cinco años.

La conductora se destacaba por usar ropa y accesorios de lujo como Chanel, Dior y Balenciaga.

¿Cuándo fue la última aparición de Inés Gómez Mont en la televisión?

Inés Gómez Mont era conocida por ser conductora de programas como Ventaneando, Los 25+ y Caiga quien caiga.

La última aparición de Inés Gómez Mont como conductora se dio en 2019, cuando fue host del programa Familias frente al fuego.

En febrero de 2025, Inés Gómez Mont se habría comunicado con Pati Chapoy para expresar sus condolencia por la muerte de Daniel Bisogno.

Pati Chapoy no reveló cómo y cuándo había hablado con Inés Gómez Mont, pero reveló su comunicación durante una emisión de Ventaneando.

Inés Gómez Mont (Instagram/@inesgomezmont)

La Fiscalía General de la República (FGR) está la tanto de la detención de Inés Gómez Mont, pero no ha revelado si iniciarán el trámite para que sea extraditada.