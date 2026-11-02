Ernestina Godoy aclaró la situación jurídica de Inés Gómez Mont y lo que pasará si es deportada a México, a espera de la decisión de Estados Unidos.

La titular de la Fiscalía General de la República explicó en video la situación de Inés Gómez Mont tras su detención en Estados Unidos, quien cuenta con tres órdenes de aprehensión en México:

Delincuencia organizada Operaciones con dinero ilícito o lavado de dinero Defraudación fiscal equiparada

Hasta el momento, Inés Gómez Mont permanece bajo custodia en Broward Transitional Center, en Pompano Beach, Florida, debido a que habría sido detenida por temas migratorios por los que podría quedar libre.

¿Qué pasará con Inés Gómez Mont si es deportada a México? Ernestina Godoy aclara

Ernestina Godoy aclaró que si Inés Gómez Mont es deportada a México, derivado de sus tres órdenes de aprehensión vigentes, será detenida de manera inmediata para que los tribunales mexicanos la juzguen de acuerdo al debido proceso.

Será una corte de Estados Unidos la que determine la deportación de Inés Gómez Mont si hay elementos suficientes, como explicó Ernestina Godoy.

Agregó que desde que Inés Gómez Mont huyó de México, la FGR ha emprendido diferentes acciones para lograr su detención y extradición, debido a los recursos que habría desviado mediante empresas fantasmas.

Por ello, desde septiembre 2025, la FGR solicitó la detención provisional a Estados Unidos con fines de extradición, petición formal elaborada en coordinación con el Departamento de Justicia de dicho país.

La fiscal agregó a su vez que en las últimas semanas, la FGR entregó las órdenes de aprehensión vigentes, así como el intercambio de información con el gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, como afirmó Ernestina Godoy, Inés Gómez Mont habría sido detenida por temas migratorios, por lo que es posible que, al igual que su esposo Víctor Álvarez Puga, la conductora quede libre.