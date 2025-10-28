Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido por ICE en Estados Unidos; sin embargo, el esposo de Inés Goméz Mont de 42 años de edad, podría salir gracias al recurso jurídico habeas corpus.

¿Qué es el habeas corpus? Este recurso jurídico podría ayudar a liberar a Víctor Manuel Álvarez Puga

Como se reveló, el pasado 27 de octubre se dio a conocer que Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont acusado de lavado de dinero, fraude y crimen organizado en México, fue detenido en Estados Unidos por ICE en Miami.

Sin embargo, se dio a conocer que su detención se realizó el pasado 24 de septiembre y fue hasta el 2 de octubre que Víctor Manuel Álvarez Puga presentó el recurso habeas corpus, el cual podría ayudarlo a liberarse pero ¿en qué consiste?

El habeas corpus es un recurso jurídico y derecho fundamental que está diseñado para proteger la libertad personal de detenciones o arrestos que no sean legales.

Su historia proviene desde la antigua Roma y el cual se consolidó en Inglaterra con documentos como la Carta Magna y el Habeas Corpus Act de 1679, desde entonces, la mayoría de los países lo han adoptado.

El habeas corpus es un recurso legal que permite pedirle a un juez que revise si la detención o encarcelamiento es legal y bajo qué circunstancias ocurrió, es decir verificar que el arresto se haya hecho siguiendo la ley.

El habeas corpus Generalmente, lo puede pedir:

La persona detenida.

Un familiar, amigo o cualquier persona en su nombre

En algunos lugares, el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo.

El habeas corpus, aunque puede variar un poco, el proceso suele ser rápido y directo conformándose con estos pasos esenciales:

Presentas la solicitud: La entregas a un juez, a menudo sin muchas formalidades. Revisión inicial: El juez ve si tu solicitud cumple los requisitos básicos. Pedido a la autoridad: Se le exige a la autoridad que te tiene detenido que te presente ante el juez y que explique por qué y cómo fue legal tu detención. Audiencia: Se realiza una audiencia donde, si es posible, te escuchan, y la autoridad presenta sus argumentos y pruebas. Decisión del juez: El juez emite una resolución donde puede: Ordenar tu libertad inmediata si la detención fue ilegal. Mantener la detención si considera que es legal y conforme a derecho. Cambiar las condiciones de tu detención.

El habeas corpus no es solo una herramienta legal, sino un derecho humano fundamental reconocido en muchos acuerdos internacionales, el cual ha pedido Álvarez Puga para salir en libertad.