Javier Díaz ha sido muy nombrado ahora que Inés Gómez Mont está en prófuga de la justicia por lavado de dinero junto a su esposo, Víctor Puga.

Y es que ha sido su exsuegra, Tita Bravo, quien ha revelado detalles de Inés Gómez Mont estando en fuga, como el que está en CDMX y vivió en un yate de lujo.

Pero debido a la insistencia que Tita Bravo ha tenido sobre el poder ver a sus nietos y la ausencia de Javier Díaz en toda la polémica se ha desatado la incógnita sobre él.

Inés Gómez Mont tiene dos matrimonios, Javier Díaz y Víctor Puga, el primero lo contrajo en 2008, para divorciarse en 2013.

Rápidamente, Inés Gómez Mont se convirtió en mamá de cuatro hijos de Javier Díaz, quienes son:

Los tres hombres fueron los trillizos que concibió la pareja, sin embargo, Diego fue el menor que tuvo problemas de salud desde su nacimiento.

El dilema entre el motivo por el que Inés Gómez Mont y Javier Díaz se divorciaron, reveló que el empresario no tenía ninguna intención de criar a sus cuatro hijos ¿Por qué?

Javier Díaz es un conocido empresario del sector de los bares y centros nocturnos, tal como su primo Pepe Díaz, quien salió en ‘Made en México’, serie de Netflix.

Según ‘Radio Fórmula’, Javier Díaz tiene distintos negocios a lo largo de la república mexicana, entre los que destacan bares, antros y restaurantes.

Los negocios de Javier Díaz giran en torno a la razón social de ‘Grupo Classico’.

Y este fue el principal motivo por el que Inés Gómez Mont y Javier Díaz se divorciaron; ella lo acusa de llegar en estado de ebriedad y no hacerse responsable de sus hijos.

Aunque Javier Díaz estuvo muy allegado a los medios de comunicación tras el divorcio con la conductora, tiempo después se mantuvo alejado.

Es a la fecha de hoy, que Javier Díaz tiene sus redes sociales privadas y a no ser por su esposa, Carla Zepeda, se desconocía todo sobre el empresario.

Carla Zepeda es una abogada popular en redes sociales, quien se define a ella misma como amante de los animales y los deportes.

Recientemente, Carla Zepeda de 34 años y Javier Díaz tuvieron a su primer hijo un nueve de marzo de 2020.

Y por lo que se ve en redes sociales, la familia ‘Díaz Zepeda’ tiene reuniones con amigos de la socialité, además de que nuestra mucha convivencia con su hijo en común.

La demanda de la exsuegra de Inés Gómez Mont, Tita Bravo, es el poder ver a sus nietos, además de que subraya tampoco Javier Díaz los ha visto en años.

Sin embargo, en una entrevista que Inés Gómez Mont dio a Mónica Noguera, reveló el motivo por el que perdieron contacto.

Además de subrayar que el empresario al ser dueño de bares, llegaba bebido y no se hacía responsable de sus hijos, lo calificó de infiel.

Explicó que años después encontró que Javier Díaz le fue infiel, con una amiga con la que salían en citas dobles. “Pero ahora me rio de la situación”, dijo.

Sin embargo, años antes la conductora le puso una orden en el juzgado en el que dijo no permitiría que sus hijos vieran a Javier Díaz , por los efectos que esto podría tener.

Según la explicación de Inés Gómez Mont, Javier Díaz no les proporcionaba buena estabilidad emocional a sus hijos, en específico ‘Inesita’ que era mayor.

“Me decía, es que mi papá no me quiere porque estoy gorda, mi papá no me quiere porque huelo feo”.

Inés Gómez Mont, conductora.