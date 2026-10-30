Detienen en Florida a Inés Gómez Mont, quien estuvo 5 años prófuga de la justicia mexicana y cuenta con una orden de aprehensión en México.

La detención de Inés Gómez Mont se realizó el viernes 30 de octubre y hasta el momento no hay detalles precisos sobre cómo ocurrió su captura.

La Fiscalía General de la República giró una orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont en 2021 y se emitió una ficha roja de la Interpol, la cual fue retirada en 2026 por supuestas irregularidades.

Detienen a Inés Gómez Mont en Florida tras estar prófuga desde 2021

Inés Gómez Mont cuenta con una orden de aprehensión por presuntos delitos como:

Delincuencia organizada

Peculado

Lavado de dinero

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha revelado si solicitarán su extradición a México.

Inés Gómez mont fue detenida en Florida el 30 de octubre de 2026 (Especial )

La detención de Inés Gómez Mont se da tras el retiro de la ficha de búsqueda emitida por la Interpol.

Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga, son señalados por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3 mil millones de pesos y defraudación fiscal.

Autoridades mexicanas estarían al tanto de la detención de Inés Gómez Mont, pero no han detallado si iniciarán el proceso correspondientes para extraditar a la conductora.

Inés Gómez Mont estaba prófuga de la justicia desde 2021

La Fiscalía General de la República (FGR) emitió la primera orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont en septiembre de 2021.

Inés Gómez Mont es investigada por peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La conductora y Víctor Álvarez Puga volvieron al radar de las autoridades en 2026, luego de que el empresario fuera detenido por el ICE debido a su situación migratoria irregular; días después fue liberado.

Posteriormente, Inés Gómez Mont puso a la venta su casa en la CDMX con un valor de 60 millones de pesos y lanzó su libro “Ley de fuego” el 11 de septiembre de 2026.

Existe la posibilidad de que la conductora haya sido detenida por cuestiones migratorias y no por la orden de aprehensión que tiene en México.