A poco de hacerse pública la cercanía entre Paola Dalay y el futbolista César Romo, a la expareja de José Eduardo Derbez le siguen lloviendo las críticas e incluso está siendo comparada con Imelda Garza Tuñón.

Ante esto, el actor -de 34 años- desbarató los rumores que giran alrededor de su separación y, por supuesto, salió en defensa de la madre de su hija.

“Creo que la gente especula muchas cosas y de repente se hacen unas historias que ni al caso, no tienen nada que ver”, dijo. José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez defiende a Paola Dalay tras revelar que sale con César Romo

Frente a diversos medios de comunicación, José Eduardo Derbez se dijo tranquilo tras su separación, una vez más, aseguró que la decisión se tomó desde hace tiempo atrás y con plena consciencia.

“Vimos, pensamos las cosas. Vimos si sí o si no, como cualquier relación, por algo no salimos a decir desde antes, porque preferimos ver qué iba a pasar, pensando en el bienestar de nuestra hija, pero pues no se pudo. Hay cosas que, aunque las intentes, de repente no jalan, como cualquier relación”, explicó. José Eduardo Derbez

Dejó claro que de la relación, que duró 7 años, se queda con las cosas buenas por lo que hoy no tiene nada malo que decir de Paola Dalay -de 24 años-.

En ese contexto, afirmó que tenía conocimiento de la existencia de César Romo -de 30 años- por lo que es mentira que anunciara su separación porque a su expareja la captaron con el futbolista.

“Sí, sí estaba enterado, o sea, porque les repito, que lo hayamos dicho ahorita no significa que cortamos y también en ese momento dijimos: ‘Ay, mira, de una vez lo subimos’. No, no. Ya se había platicado. Ya era una decisión tomada desde hace mucho y ya. Entonces, pues sí, obviamente ella puede hacer su vida y ya” José Eduardo Derbez

César Romo y Paola Dalay (Agencia México)

Respecto a los ataques a su expareja en redes sociales, calificó estos de “crueles y despiadados” ya que, en este caso, no afectan a una persona sino a toda una familia.

“Las redes sociales creo que últimamente se han vuelto muy crueles, muy despiadadas. He visto comentarios que digo: ‘No puede ser’, y se hacen unas historias que se inventan, y también muchos medios que he visto, pero sí, creo que no está padre, ni para ella, ni para su familia, ni para mí, ni para la niña”, manifestó. José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez y Paola Dalay seguirán conviviendo por su hija

Sobre la crianza de Tessa, José Eduardo Derbez explicó que actualmente vive con él porque no está lista su habitación en la casa de Paola Dalay.

Indicó que la niña -de 2 años- se quedará algunas veces en su casa y otras junto a su mamá ya que antes de su nacimiento se planteó la posibilidad de una ruptura por lo que se acordó que compartirían la crianza evitando a toda costa conflictos que afectarán a Tessa.

“Va a estar de repente en su casa, va a estar de repente en la mía, nos van a ver también salir con ella”, adelantó. José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez con Tessa (Agencia México)

José Eduardo Derbez felizmente soltero

Finalmente, José Eduardo Derbez desmintió estar en una relación tal y como se dijo a poco de hacerse publica su ruptura.