La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que exista persecución política en el caso de Inés Gómez Mont.

Claudia Sheinbaum destacó que no se trata de una persecución sino de una investigación activa “desde hace bastante tiempo” porque cometió un delito.

“No pues es delito lo que cometió…En sus propias cuentas personales recibió recursos de procedencia ilícita” Claudia Sheinbaum

Cabe señalar que la fiscal general, Ernestina Godoy, resaltó que se investiga a Gómez Mont por defraudación fiscal, por más de 13 millones de pesos en los ejercicios fiscales 2014 y 2015.

No hay persecución: Sheinbaum señala que Inés Gómez Mont será juzgada por sus delitos

Claudia Sheinbaum señaló que no existe persecución política contra Inés Gómez Mont como ha señalado la conductora de televisión.

Esto ante la solicitud de asilo político que solicitó por la supuesta persecución en su contra por tener “ideología conservadora”.

La presidenta resaltó que no se trata de ninguna persecución política, sino de la búsqueda de justicia ante los delitos que ha cometido al recibir recursos de procedencia ilícita.

“(es) una conductora de una televisora, es parte de un esquema de lavado de dinero vinculado con factureras” Claudia Sheinbaum

Asimismo, resaltó que se trata de una investigación que inició “desde hace bastante tiempo” y cuya detención se debió a motivos migratorios.

Inés Gómez Mont: Fiscalía ejecutará órdenes de aprehensión en cuando llegue a México

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) resaltó que Inés Gómez Mont, quien fue detenida el pasado 30 de octubre en Florida, cuenta con 3 órdenes de aprehensión vigentes.

Estas por delitos de:

delincuencia organizada

operaciones con recursos de procedencia ilícita

defraudación fiscal equiparada

Ernestina Godoy recordó que en septiembre de 2025 se solicitó a Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición y se integró la solicitud formal para ello.

Asimismo, se entregaron las órdenes de aprehensión vigentes; sin embargo, su detención del pasado 30 de octubre obedeció a su situación migratoria que será resuelta por Estados Unidos.

Según la fiscal, si su situación migratoria se resuelve como deportación, “la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México”.

Gómez Mont es señalada por desvío y triangulación de recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social a través de empresas fantasma por contratos de cerca de 2 mil 450 millones de pesos que debían ser destinados a la seguridad de los sistemas penitenciarios.

Además, en el caso de defraudación fiscal se señala que habría declarado ingresos menores a los realmente obtenidos en los ejercicios fiscales de 2014 y 2016, con lo que habría omitido el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.