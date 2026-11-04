Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, reconoció la muerte de Carlos Albert Llorente, como un pérdida para el “periodismo nacional”.

La mandataria envió sus condolencias a la familia del periodista Carlos Albert Llorente, quien murió a los 83 años de edad, el 3 de noviembre de 2026.

Claudia Sheinbaum envía mensaje tras la muerte de Carlos Albert Llorente

La presidenta de México fue cuestionada en la mañanera del pueblo de hoy 4 de noviembre de 2026 sobre la muerte del periodista Carlos Albert Llorente, situación que Claudia Sheinbaum lamentó.

La mandataria externó su reconocimiento al periodismo que Llorente ejerció en México, subrayando que es una pérdida para el “periodismo nacional”.

“Nuestro abrazo a su familia, a sus seres queridos y pues una pérdida para el periodismo nacional” Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La noticia de la muerte de Carlos Albert Llorente fue dada a conocer por David Faitelson, en un contexto en que el periodista llevaba cinco años retirado del medio.

Carlos Albert Llorente es recordado si bien por haber sido jugador del Necaxa, también por su aporte en el periodismo deportivo, denunciando malas prácticas desde el periodismo de investigación, así como su crítica.

El 29 de octubre de 2021 fue la última aparición de Carlos Albert Llorente en televisión, en donde anunció su retiro tras 43 años de trayectoria. Posteriormente, el periodista siguió activo pero únicamente de forma esporádica en redes sociales opinando sobre el deporte.