Tras un nuevo cambio de integrantes de cuartos, las estrategias dentro de La Casa de los Famosos México 2025 cambian, ¿será que ya se va a jugar de manera individual?

¿Aldo Tamez de Nigris tiene TDAH? Mariana Botas lo ‘diagnostico’ en La Casa de los Famosos México 2025

Durante su participación en La Casa de los Famosos México 2025, Mariana Botas -de 35 años de edad- ha mostrado un gran interés en Aldo Tamez de Nigris.

Sin embargo, Mariana Botas sorprendió a todos y es que cree que Aldo Tamez de Nigris -de 26 años de edad- tiene TDAH.

Mariana Botas diagnosticó de esta manera a Aldo Tamez de Nigris luego de que la ha dejado hablando en varias ocasiones sola.

Pero usuarios creen que Aldo Tamez de Nigris no tiene TDAH, sino que simplemente no se encuentra interesado en la plática de Mariana Botas y por eso se va.

Mariana Botas se sinceró con Aldo Tamez de Nigris y le dijo que si siente feo que está en una conversación con él y simplemente se va.

En su conversación, Mariana Botas destacó que parece que a Aldo Tamez de Nigris le vale lo que le está diciendo.

Pero, usuarios exhibieron que en esa mima plática Aldo Tamez de Nigris parece totalmente distraído y en realidad no le está prestando atención a Mariana Botas.

Mariana: Pero si es feo, estar en una conversación contigo y que ya te valga madre

Aldo:

En su conversación, Aldo Tamez de Nigris señaló que si se suele aburrir con la plática y por eso se desconecta.

Sin embargo, Mariana Botas le siguió platicando sin importar que Aldo Tamez de Nigris parecía estar desinteresado en el tema.

“como que me aburres, si” JAJAJA y no entendió ella por seguir hablando#LaCasaDeLosFamososMx

Mariana Botas no dudó en diagnosticar a Aldo Tamez de Nigris con TDAH, sin embargo sus compañeros no estuvieron tan de acuerdo.

Y es que señalaron que podría ser estrés por el encierro y es que ya llevan más de un mes dentro de La Casa de los Famosos México 2025.

Sin embargo, Mariana Botas no ha sido la única que ha sufrido los desplantes de Aldo Tamez de Nigris.

Y es que en un video se ve como Shiky -de 53 años de edad- le reclama a Aldo Tamez de Nigris por dejarlo cuando estaban platicando.

Aldo Tamez de Nigris se regresa, pero Shiky no duda en exhibir como se fue, pese a que estaba hablando con él.

¿Aldo Tamez de Nigris feliz de que Elaine Haro este en el Cuarto Noche?

Luego de que Elaine Haro -de 22 años de edad- decidió irse a Cuarto Noche, Aldo Tamez de Nigris no dudo en mostrar su felicidad.

Aldo Tamez de Nigris incluso tuvo una plática con Elaine Haro sobre su cambio a Cuarto Noche.

Y es que Aldo Tamez de Nigris le dijo a Elaine Haro que no se sintiera mal, pues es parte del juego y ella poco a poco se va a sentir más cómoda.

Aldo llega al cuarto y ya esta Elaine acostada. Él dice que no tiene colcha, ella dice que le consigue una de cuarto día (ily E🥹)



A través de las redes sociales, usuarios mostraron como Aldo Tamez de Nigris y Elaine Haro estaban hablando muy cómodos.

Y es que desde el primer momento, Aldo Tamez de Nigris y Elaine Haro se habían mostrado cercanos, pero todo cambio cuando el influencer se cambió de cuarto.

Aldo Tamez de Nigris no dudo en darle la bienvenida a Elaine Haro a Cuarto Noche, por lo que constantemente la abrazaba.

Usuarios bromearon que Aldo Tamez de Nigris se encuentra muy feliz de que Elaine Haro ya se encuentra en Cuarto Noche.

Aldo Tamez de Nigris incluso le confesó a Mariana Botas que le dejó su cama a Elaine Haro.

Y es que Aldo Tamez de Nigris señaló que buscaba que Elaine Haro se sintiera cómoda en cuarto Noche y por eso le dijo que escogiera la cama que quisiera.

Sabe que en su cama estaría más cómoda, ya que en ese cuarto hay más hombres.

Aldo Tamez de Nigris quiere proteger a Elaine Haro y Mar Contreras

Aldo Tamez de Nigris tuvo una plática con sus seguidores en donde les pidió proteger a Elaine Haro y Mar Contreras -de 44 años de edad- ahora que se encuentran en Cuarto Noche.

En ese sentido, Aldo Tamez de Nigris se mostró feliz de tener a Elaine Haro, pero consideró que si se ve triste por haber tomado esa decisión.

Sin embargo, considera que El Guana -de 38 años de edad- se muestra feliz de ya estar en el otro cuarto.

Aldo Tamez de Nigris pidió a su público que protejan a Elaine Haro y Mar Contreras de las eliminaciones.

¿Qué piensan Elaine Haro y Guana de haber cambiado de cuartos en La Casa de los Famosos México 2025?

Elaine Haro y Guana hablaron sobre el cambio de cuartos en La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que Elaine Haro tomó la decisión de cambiar el lugar con Guana y ahora estar en diferentes cuartos.

Elaine Haro y Guana consideran que fue parte de la estrategia de La Casa de los Famosos México 2025 y no se lo toman personal.

Guana destacó que pese a que si se siente raro en otro cuarto, sabe que en Cuarto Día tiene grandes amigos y está feliz.