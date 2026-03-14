José Ángel Bichir, de 38 años, estaría grave tras caer de un tercer piso y sufrir diversas fracturas, así como abdomen agudo.
Según información de De Primera Mano, José Ángel Bichir ingresó al hospital Rubén Leñero a las 3:00 p.m. del viernes 13 de marzo.
José Ángel Bichir estaría grave tras arrojarse de un tercer piso
Mariana Zepeda, reportera del programa, reveló que José Ángel Bichir padecía lesiones graves y fracturas en varias partes del cuerpo: “Su estado hasta el día de hoy es grave”.
Según información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, José Ángel Bichir trató de suicidarse y se arrojó desde su departamento, cayendo en la terraza de una vecina.
La familia de José Ángel Bichir no ha dado a conocer su parte médico y su madre era la única que estaba con él.
Trascendió que la familia del actor buscaba trasladarlo a un hospital privado.
Horas después del incidente no se registró la presencia de Odiseo Bichir, padre de José Ángel Bichir.
José Ángel Bichir habría sufrido una fractura en la pierna y cráneo, pero esta información no ha sido confirmada.
Familia Bichir muestra hermetismo tras incidente de José Ángel Bichir
El padre de José Ángel Bichir no ha acudido al hospital y su familia no ha mostrado su postura.
José Ángel Bichir es sobrino de los actores Demián y Bruno Bichir, quienes no se han pronunciado por su situación.
La hermana de José Ángel Bichir, Rosaura Bichir Pascual, se ha mantenido al margen de los medios y en esta ocasión no ha sido la excepción.
Por otro lado, la familia de José Ángel Bichir debe esperar que esté estable para trasladarlo a un hospital privado.
Autoridades capitalinas abrieron una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y determinar el motivo que llevó a José Ángel Bichir a atentar contra su vida.