José Ángel Bichir, de 38 años, estaría grave tras caer de un tercer piso y sufrir diversas fracturas, así como abdomen agudo.

Según información de De Primera Mano, José Ángel Bichir ingresó al hospital Rubén Leñero a las 3:00 p.m. del viernes 13 de marzo.

José Ángel Bichir estaría grave tras arrojarse de un tercer piso

Mariana Zepeda, reportera del programa, reveló que José Ángel Bichir padecía lesiones graves y fracturas en varias partes del cuerpo: “Su estado hasta el día de hoy es grave”.

Según información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, José Ángel Bichir trató de suicidarse y se arrojó desde su departamento, cayendo en la terraza de una vecina.

EXCLUSIVA José Ángel Bichir con FRACTURAS de cara y abdomen agudo tras fuerte CAÍDA#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/Xo97rFV6qp — De Primera Mano (@deprimeramano) March 13, 2026

La familia de José Ángel Bichir no ha dado a conocer su parte médico y su madre era la única que estaba con él.

Trascendió que la familia del actor buscaba trasladarlo a un hospital privado .

Horas después del incidente no se registró la presencia de Odiseo Bichir, padre de José Ángel Bichir.

José Ángel Bichir habría sufrido una fractura en la pierna y cráneo, pero esta información no ha sido confirmada.

José Ángel Bichir (Instagram/@joseangelbichir)

Familia Bichir muestra hermetismo tras incidente de José Ángel Bichir

El padre de José Ángel Bichir no ha acudido al hospital y su familia no ha mostrado su postura.

José Ángel Bichir es sobrino de los actores Demián y Bruno Bichir, quienes no se han pronunciado por su situación.

La hermana de José Ángel Bichir, Rosaura Bichir Pascual, se ha mantenido al margen de los medios y en esta ocasión no ha sido la excepción.

Por otro lado, la familia de José Ángel Bichir debe esperar que esté estable para trasladarlo a un hospital privado.

Autoridades capitalinas abrieron una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y determinar el motivo que llevó a José Ángel Bichir a atentar contra su vida.