Odiseo Bichir ha desarrollado una trayectoria en cine, televisión y teatro. Su hijo, José Ángel Bichir, también es parte del gremio artístico en México.

Hijo del actor Alejandro Bichir y hermano de Demián Bichir y Bruno Bichir, pertenece a una de las dinastías actorales más influyentes del entretenimiento mexicano.

¿Quién es Odiseo Bichir?

Odiseo Bichir es un actor mexicano de cine, teatro y televisión que forma parte de una de las familias actorales más reconocidas del país. Nació el 8 de septiembre de 1960 en Torreón, Coahuila.

Pertenece a la familia Bichir, una dinastía artística que ha tenido presencia durante décadas en el entretenimiento mexicano. Es hijo del actor y director Alejandro Bichir y hermano de los actores Demián Bichir y Bruno Bichir.

Odiseo Bichir (Instagram | Odiseo Bichir)

¿Cuántos años tiene Odiseo Bichir?

Odiseo Bichir nació el 8 de septiembre de 1960, por lo que en 2026 tiene 65 años de edad.

¿Quién es la esposa de Odiseo Bichir?

Odiseo Bichir estuvo casado cerca de 27 años con la productora Patricia Pascual, madre de sus hijos José Ángel y Rosaura.

Sin embargo, en redes sociales Odiseo Bichir está relacionado con la actriz Yolanda Ventura.

¿Qué signo zodiacal es Odiseo Bichir?

Odiseo Bichir nació bajo el signo de Virgo.

¿Quiénes son los hijos de Odiseo Bichir?

El hijo más conocido de Odiseo Bichir es el actor mexicano José Ángel Bichir.

José Ángel Bichir pertenece a la tercera generación de actores de la familia Bichir y ha participado en diversas películas, series y producciones televisivas en México.

¿Qué estudió Odiseo Bichir?

Odiseo Bichir creció en un entorno artístico, por lo que desde joven se involucró en el teatro y la actuación.

Su formación se desarrolló principalmente dentro del teatro y la práctica actoral, influido por la trayectoria de su padre y su familia.

¿En qué ha trabajado Odiseo Bichir?

Odiseo Bichir ha desarrollado una carrera en cine, teatro y televisión, participando en diversas producciones mexicanas.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado en:

Obras de teatro

Series de televisión

Telenovelas

Películas mexicanas

Además, ha colaborado en proyectos junto a miembros de la familia Bichir y otros actores del cine y la televisión mexicana.