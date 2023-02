Estamos en 2023 y no se ha entendido nada; René Franco volvió a dejar ver su lado gordofóbico contra Yuridia, pero eso sí, la felicitó por su embarazo.

René Franco, el locutor de La Taquilla, quien tiene 58 años de edad, no solo se ha mostrado muy a favor de los argumentos de Ventaneando sobre Yuridia, sino que ahora hasta se burló de su embarazo.

El locutor dejó clara su posición a que lo llamen “gordo”, sin embargo, ha preferido volver a retomar el tema sobre el cuerpo de Yuridia, pero ahora por su embarazo.

¿Team Ventaneando? René Franco no está de acuerdo con Yuridia y presume que a él sí le gusta que le digan “gordo”

Como ayer -13 de febrero- la cantante de 36 años de edad, anunció su embarazo, René Franco la felicitó, pero luego remató su comentario sacando a lucir su lado gordofóbico.

René Franco el locutor de Radio Fórmula, de nuevo se volvió a ir con comentarios gordofóbicos sobre Yuridia.

La noticia era que Yuridia está esperando a su segundo hijo, pero el locutor prefirió felicitarla y rematar con su lado gordofóbico.

Y es que vinculó la gordofobia que Yuridia acusó por Ventaneando hace unos días, para ligarlo con su embarazo recién anunciado.

“Felicidades Yuridia… Oigan, nada más no vayan a salir con que no estaba gorda, sino embarazada, eso ya no se puede decir hoy”.

René Franco, locutor.