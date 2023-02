Ventaneando fue solo el inicio, Yuridia ahora expone a Esteban Macías por prepotente cuando la entrevistó, pero entiende su actuar ya que trabajaba para TV Azteca.

En medio de la controversia por el acoso que sufrió por Ventaneando, Yuridia -de 36 años de edad- exhibió que no solo recibió comentarios negativos por parte del programa de espectáculos de TV Azteca.

A través de su cuenta de Instagram, Yuridia reveló una anécdota que vivió con Esteban Macías luego de que la tachó como prepotente.

Yuridia, cantante. (@yuritaflowers)

Yuridia exhibe a Esteban Macías “hay que tener huevos”, le dice tras tacharla de prepotente

La pelea entre Pati Chapoy y Yuridia se revivió luego de que la conductora de Ventaneando reveló que la cantante se enojó porque le dijo “gorda”.

En medio de las críticas a Ventaneando por hacer comentarios ‘gordofóbicos’, Esteban Macías salió en defensa del programa de espectáculos al señalar que es falso que se haya creado una campaña de desprestigió en contra de la cantante.

Tras sus declaraciones, Yuridia no se quedó callada y exhibió a Esteban Macías por una anécdota que había pasado con él cuando fue a entrevistarla.

En un video habló sobre las declaraciones que había realizado Esteban Macías en donde la tachaba de prepotente al dar la nota sobre las declaraciones que hizo sobre el acoso que sufrió por parte de Ventaneando.

“Vi un video de un señor llamado Esteban Macías que dio la nota de todo lo que conté de Ventaneando y así y dijo que yo era prepotente, lo mismo de siempre pero tengo un story time con él” Yuridia

En su cuenta de Instagram, Yuridia señaló que entendía la actitud de Esteban Macías porque había trabajado para TV Azteca, insinuando que por eso había actuado de esa manera.

“No olvidemos que él trabajaba para TV Azteca, empecemos por ahí” Yuridia

Esteban Macías y Pati Chapoy (@estebannmacias / Instagram )

Yuridia recordó que una vez le tocó una entrevista con Esteban Macías cuando había recibido un reconocimiento por la cantidad de discos que había vendido.

“Una vez me tocó ir a una entrevista con él (…) creo que ese día me entregaron un reconocimiento por haber vendido no sé que cantidad de discos” Yuridia

Aunque hizo bien su trabajo, cuando se apagaron las cámaras Esteban Macías le realizó un comentario que sacó a Yuridia de onda.

“Todo bien, hizo su trabajo, se apagaron las cámaras y me preguntó ‘¿cuántos discos vendiste?’, no me acuerdo pero pon tú le dije 3 millones. Me dijo’ a sí, pero cuántos habitantes tiene Hermosillo’ y yo le dije 3 millones” Yuridia

Yuridia puntualizó que Esteban Macías hizo un comentario pasivo-agresivo al señalar que solo la apoyaban los de su Estado.

“Se la mamo güey, así como diciendo los únicos que te apoyan son los de tu pueblo. Como que quieren ser muy despistados, comentarios pasivo-agresivos con los que he tenido que lidiar bastante tiempo” Yuridia

Pero Yuridia destacó que no fue el comentario lo que más le molestó -pues ha tenido que lidiar con ellos a lo largo de su carrera- sino que después dijera esas cosas de ella.

“Es lo de menos, pero me da mucha risa que se sienten enfrente de una cámara a defender su causa, cuando los conozco bien” Yuridia

Yuridia le cuestionó a Esteban Macías como la tacha de prepotente cuando él también fue parte de lo que tuvo que lidiar cuando empezó su carrera.

En su video Yuridia concluyó que entiende a Esteban Macías porque trabajaba para TV Azteca, aunque señaló que “hay que tener huevos”.

“Como haces esos comentarios y luego te sientas a hablar de una mujer a decir que es prepotente si tú tienes una anécdota de estas. Me das risa, pero te mandamos un abrazo Esteban Macías, no te preocupes yo entiendo que quieras conservar tu trabajo, te admiro por eso hay que tener huevos” Yuridia

¿Qué dijo Esteban Macías sobre Yuridia?

En el programa ‘Chismorreo’, Esteban Macías se pronunció en contra de Yuridia luego de las declaraciones que realizó en contra de Ventaneando.

Esteban Macías desmintió que existiera una campaña de desprestigio en contra de Yuridia y la tachó de insoportable y prepotente.

“Ella habla de una campaña de desprestigio lo cual es totalmente falso, conozco a Yuridia, la conocí saliendo de La Academia, me tocó no solo como entrevistador sino como productor, era insoportable, no había manera de hacerla entrar en razón que lo que queríamos todo el mundo era que ella despuntara y se convirtiera en una gran cantante” Esteban Macías

Esteban Macías tachó a Yuridia de “déspota y sangrona”.