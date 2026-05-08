Nicolás Vallejo-Nájera es un empresario conocido por su matrimonio con la cantante Paulina Rubio, con quien mantiene una pelea legal por la custodia de su hijo.
Colate, como también se le conoce, ha participado en reality shows de supervivencia y proviene de una familia conocida en España.
¿Quién es Colate? El exesposo de Paulina Rubio
Nicolás Vallejo-Nájera Déroulède es un empresario nacido en Madrid, hermano de la conocida chef Samantha Vallejo-Nájera.
Colate comenzó a salir con Paulina Rubio en 2005 y dos años después se casaron, hasta que anunciaron su divorcio en 2014.
¿Qué edad tiene Colate?
Colate nació el 1 de marzo de 1972; actualmente tiene 54 años de edad.
¿Quién es la esposa de Colate?
Colate estuvo casado con Paulina Rubio y en 2026 se le relacionó con Alejandra Conde, hija de un conocido banquero.
¿Qué signo Zodiacal es Colate?
Colate es Libra.
¿Cuántos hijos tiene Colate?
Colate es padre de Andrea Nicolás Vallejo-Nájera Rubio, quien tiene 15 años de edad.
¿Qué estudió Colate?
Colate estudió Relaciones internacionales y diplomacia.
¿En qué trabaja Colate?
Colate tiene una empresa de comunicación que opera en España y Estados Unidos; ha participado en reality shows como:
- Supervivientes
- Ven a cenar conmigo
- ¡Mira quién baila!
- La Tribu
Colate y Paulina Rubio siguen disputando la custidia de su hijo
Tras separarse en 2014, Paulina Rubio y Colate comenzaron una disputa por la custodia de su hijo Andrea Nicolás.
En 2025, Paulina Rubio fue señalada de presuntamente maltratar a su hijo, por lo que Nicolás Vallejo-Nájera solicitó que el menor viviera con él en Madrid.
Colate manifiesta que Paulina Rubio mantienen una mala relación con su hijo, lo mantienen incomunicado y presuntamente fuma mariguana.
El exesposo de Paulina Rubio solicita que la cantante pague una pensión alimenticia y cubra los gastos escolares del menor.
La siguiente audiencia será el 21 de mayo, donde Paulina Rubio y Colate podrán exponer sus últimos argumentos ante la jueza.