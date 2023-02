Dios los hace y ellos se juntan; René Franco mostró ser team Ventaneando al pronunciarse en desacuerdo con Yuridia y asegurar que a él no le afecta que le digan gordo; “sí soy”, dijo.

Ni aunque el Conavim dio su postura sobre la gordofobia que Yuridia -de 36 años de edad- recibió por parte de Ventaneando y ni así algunos entienden este tipo de discriminación.

Ahora, René Franco -de 58 años de edad- defendió a los de Ventaneando y argumentó diciendo que a él le pueden decir gordo, porque eso es lo que es.

Sin embargo, refirió con argumentos gordofóbicos que solo no le parece correcto cuando “uno más gordo me dice gordo”.

René Franco siempre ha mostrado ser muy agradecido con Ventaneando e, incluso, dijo poco creíble el acoso que Yuridia señaló por los reporteros del programa, pero ya hasta llegó a la gordofobia.

El locutor de La Taquilla en Radio Fórmula, culminó su programa del 13 de febrero yéndose contra Toñita y Yuridia por sus reclamos.

Explicó que Toñita también caía en la discriminación al decirles “viejos decrépitos” a los de Ventaneando, pero no se detuvo ahí, luego cayó en la gordofobia.

Con el sarcasmo que lo caracteriza, aludió a que ya todo es discriminación; sin embargo, argumentó que a él no le importa que le digan “gordo”, pues reconoce que eso es.

“A mí no me importa que me digan gordo, porque eso soy, gordo”.

René Franco, locutor.