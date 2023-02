Ventaneando cree que Yuridia “tenía demonios” tras vetar a Pati Chapoy y destacan que ella solo busca culpables por lo que pasó, por no aceptar que tiene una gran voz.

La pelea entre Pati Chapoy -de 73 años de edad- y Yuridia, volvió a resurgir luego de un comentario que realizó la titular de Ventaneando con el Escorpión Dorado.

A través de un video, Yuridia señaló que los reporteros de Ventaneando la habían acosado a ella y a su familia al grado de que en algún momento contempló en quitarse la vida.

Yuridia le recuerda a Pati Chapoy la verdadera razón de porqué no quiere saber nada de Ventaneando

Tras las declaraciones de Yuridia -de 36 años de edad- en contra del programa Ventaneando, los conductores no se quedaron callados y así le respondieron a la cantante.

Luego de las declaraciones de Yuridia, Ventaneando dio a conocer su postura y minimizó las acusaciones de la cantante diciendo que ella “tenía demonios”.

Durante la emisión del 9 de febrero del programa Ventaneando, los conductores le contestaron a Yuridia luego de que la cantante los acusó de haberla acosado.

Rosario Murrieta, Linet Puente, Daniel Bisongno y Pedro Sola señalaron que Yuridia tiene un gran talento, pero ella no era feliz, pues no quería tener toda la fama .

Aunque no se encontraba Pati Chapoy, Rosario Murrieta salió en su defensa al señalar que la periodista siempre habló del pasado, cuando la “coyuntura era completamente diferente”.

“Para empezar la declaración que hace Pati la hace a título pasado, o sea, eso dijimos en ese momento y por eso Yuridia vetó a Ventaneando, en realidad lo del veto lo comenta Alex (Montiel), El Escorpión Dorado, no Pati, pero está hablando de una situación en el pasado donde efectivamente la coyuntura era completamente diferente”

Rosario Murrieta puntualizó que la etapa oscura que dice Yuridia que vivió, en realidad la llevó a un lugar maravilloso; ya que ahora tiene una gran carrera.

“Yuridia habla de que la etapa más oscura de su vida o una de las más oscuras fue esta cuando tuvo que lidiar con que ya era una figura pública y no le gustó. Yo pienso que en realidad esta etapa que ella llama oscura la llevó a algo muy luminoso, que es la carrera de la que vive hoy en día”

Linet Puente destacó que Yuridia ponía a Ventaneando como el malo, pero que en realidad la cantante vivió momentos negativos que no tenían que ver con el programa.

En su intervención, Linet Puente puntualizó que a pesar de que Yuridia tenía una gran voz, ella no quería ser cantante y esta lucha interna la llevó a vivir momentos muy complicados.

“Los demonios internos que ella tenía, los vivió desde que entró a La Academia, que no fue fácil para ella porque lo sabemos y yo lo sé personalmente porque ella me lo dijo que, en su momento, la pasó muy mal, ella ni siquiera tenía ganas de ser cantante, desde allí ella ya traía una lucha interna”

Daniel Bisogno señaló que conoce a Yuridia desde hace 17 años y que ella siempre ha estado inconforme con su talento, pues no ha podido sobrellevar la fama.

“Yuridia está inconforme con el talento que Dios le dio, porque no ha sabido sobre llevar la fama”

El conductor de Ventaneando puntualizó que Yuridia solo está tratando de culpar a alguien de lo que vive pues no aceptaba su gran talento.

Daniel Bisogno alabó el talento de Yuridia señalando que está entre las mejores voces de México, pero destacó que la cantante está en contra de su propio talento .

“Nació con ese talento muy a su pesar…Yuridia está totalmente inconforme con ese talento que se le dio porque se lo ve como una responsabilidad que no estaba dispuesta a sostener ni a llevar a cabo, entonces todo esto le ha dolido mucho a Yuridia, es una exitosísima cantante, pero ella no es feliz con tener ese talento y me ha tocado verlo en infinidad de ocasiones. Le tengo cariño a su persona, con todo y sus locuras”

Daniel Bisogno