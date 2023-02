Pati Chapoy está “haciendo amigos” como siempre, esta vez le dijo gorda a Yuridia y todavía se queja de su rechazo a Ventaneando.

Yuridia ha sido una de las exacadémicas más famosas y muchos pensaría que por haber surgido en un programa TV Azteca, su relación con Ventaneando sería la mejor.

Pero es todo lo contrario, pues Yuridia tiene una desagradable historia con las críticas de Pati Chapoy.

Todo comenzó porque Pati Chapoy no se ha medido con sus opiniones sobre Yuridia.

La cantante de 36 años, ha señalado que padece ataques de ansiedad, por lo que en ocasiones ha tenido que enfrentar esta situación antes de sus conciertos.

Cuando Yuridia estaba comenzando su carrera, Pati Chapoy la criticó por no saber manejar su ansiedad y cuando canceló un concierto, exigió que regresara el dinero.

Pati Chapoy usó un vestido de Carolina Herrera, para el 25 aniversario de Ventaneando (Especial)

¿Pati Chapoy le cae mal a Yuridia? La titular de Ventaneando no se mide con sus comentarios

En une entrevista con el Escorpión Dorado, Yuridia fue cuestionada si era cierto que le caía mal Pati Chapoy.

Yuridia contestó que no, pues sus fans nunca le caía mal: “No, no me cae mal. A mí mis fans no me caen mal. Es Yurifan, Yurilover”.

Pero esta vez le tocó contestar a Pati Chapoy sobre su supuesto pleito con Yuridia y de nuevo fue el Escorpión Dorado quien hizo la pregunta.

“Te voy a platicar, fíjate que no somos amigas, pero yo la admiro mucho. El asunto es que cuando salió de La Academia, estaba muy pasada de peso, entonces siempre comentamos en el programa que era tremenda cantante, pero que estaba gorda” Pati Chapoy

A Pati Chapoy se le olvidó que ‘no opinamos sobre los cuerpos de los demás’ y llegó a criticar a Yuridia por su peso.

Yuridia, cantante. (@yuritaflowers)

“Pues hasta el día de hoy no acepta el micrófono de Ventaneando, no nos da entrevista, no quiere ni saber de mí, ni de la gente de Ventaneando” Pati Chapoy

Pati Chapoy reveló que Yuridia vetó completamente a Ventaneando y ni una entrevista le pueden pedir.

Lo cierto que es que los conductores de este programa sí han sido muy críticos con Yuridia, quien ahora se toma los malos comentarios con humor y simplemente se aleja.

¿Yuridia está embarazada? Lo seguro es que Ventaneando no va tener la exclusiva

Desde hace algunas semanas se ha especulado que Yuridia está embarazada, e incluso se dijo que tenía más de tres meses de gestación.

Pero fue la cantante quien desmintió este rumore de una vez por todas, pues asegura que por el momento lo único que tiene es gripa.

Fue a través de sus historias de Instagram, que Yuridia compartió que por el momento solo tiene gripe y no tiene ganas de leer las “historias” de los medios.

Yuridia siempre ha bromeado con los medios, pero Pati Chapoy es con la única que no piensa hablar y menos interactuar con Ventaneando.