Todo parece indicar que Alexis Ayala de 60 años de edad, tuvo razón en La Casa de los Famosos México 2025 en el posicionamiento contra Facundo y un cantante lo demostró con una canción.

Y es que este cantante dejó ver en su letra contra Facundo de 47 años de edad, que no es el rapero más conocido en la escena musical.

Facundo se lleva tiradera por un cantante tras salir de La Casa de los Famosos México 2025 por falso rapero

El ex integrante de La Casa de los Famosos México 2025, Facundo, fue eliminado y los conductores presenciaron lo que Alexis Ayala le dijo como réplica en uno de los posicionamiento más polémicos.

Los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 han presenciado que los posicionamientos del reality show con importantes, sobre todo cuando golpean en el ego como le pasó a Facundo.

Incluso, en el posicionamiento que Alexis Ayala dio contra Facundo, el conductor confirmó “eso sí me dolió” cuando el actor le dijo que solo rimaba básicamente con “ar, er, ir”.

Facundo, conductor. (@facundopirata)

Ante ello, la eliminación de Facundo dejando solos al Cuarto Día en el reality show, le trajo una tiradera que un cantante de polémicas le dedicó tras su salida.

Fue el compositor y cantante Vico Zivrán quien le dedicó la tiradera a Facundo, donde se burla de la carrera musical de “Gollum” como lo llamó Alexis Ayala y otras evidencias que lo dejan hundido.

Y es que este cantante tiene 30 canciones en todas las plataformas de música inspirada en La Casa de los Famosos México 2025.

Letra completa de la canción contra Facundo tras su salida de La Casa de los Famosos México 2025

“Gollum Faculero” es el nombre de la tiradera que le dedicaron a Facundo tras su salida de La Casa de los Famosos México 2025, cuya letra completa es:

“Esta no es una simple canción de rap

Es un grito de justicia de amor y verdad

Dedicada a Facundo que se dice rapero

Pero tira pura mierda y arma un cagadero

Presumes de ser rapero profesional

Pero Alexis te dijo en tu cara la verdad

Que tus rimas terminan en ar, er, ir y ar

Y nada original haz podido crear

Hasta el Guanajudas te chingó con una copla

Solo eres payaso con voz que ya no sopla

No presumas lo que no eres y sé coherente

No eres profesional, eres fanático, ocurrente

Que Alexis es malo y lo tachas de gritón

Pero tú escupes odio sin compasión

A Helaine le dijiste perrita sucia

Te escondes en bromas con mucha astucia

Lastimaste al buen Aldo y te cagaste de risa

Tú maldad es tan grande que planeaste sin prisa

Adrián Marcelo no está a tu altura

Tenías razón, tú tiras más basura

Tú historia es de burla, agresión y daño

Denigrando a todos, que triste engaño

Olvidas que afuera te observamos

Decidimos tu destino, nosotros votamos

Dijiste que Alexis le queda poca vida

Te burlaste de su edad de forma retorcida

Pero escucha cabrón el karma nunca olvida

Tú te irás primero ya tramamos tu salida, de la casa

Reaccionas como niño sin madurez

Das pena ajena por tanta estupidez

Haces bromas del siglo pasado, te cuelgas eventos que todos han creado

Ruido con cucharas lo hace cualquiera

Música fina no se hace en la escalera

Eres gallina, ojete, víbora y payaso

Te sientes león, pero no das ni un zarpazo

¿Cuántos discos tienes Gollum Faculero?

¿Cuántos shows haz dado como rapero?

No sabes cantar, no sabes rimar, te crees actor y no sabes actuar

No hay que ser muy pendejo te lo digo frontal

Para lastimar en vivo en audiencia nacional

Con tu cuarto día finges ser aliado y apenas te conviene los haces a un lado

Te dices rapero, pero solo eres trampero

Te haz ganado el título de Gollum Faculero

Tú voz no es de rapero, es de niño baboso

Y tus rimas destilan veneno peligroso

Largo Facundo te vas al basurero

Largo Facundo te largas por culero

Largo Facundo te vas al basurero

Largo Facundo Gollum Faculero

Agredes a mujeres y molestas por placer

Esperas que se rían de qué podría ser

Cuando te reclaman te haces el chistoso

Era broma dices como vil tramposo

Haces fiestas mendigando afecto

Como nadie llega invitas a 500

Tú mismo lo dijiste y ahora te lo tragas

No te quieren y hasta invitados pagas

Odias a los jóvenes porque te superan

Les tienes envidias y solo envenenas

Sigues en la casa porque te han salvado

La producción te ayuda, pero eso ha terminado

Cuando ya no puedes te vas a llorar

Pero todos saben que es pura falsedad

¿Lloraste por tu novia o por decepción de que en la llamada contestó un varón?

Ups. Lo dije o lo pensé

El que crea que esto es un retiro espiritual que se largue

Tú lo dijiste Faculero

¡Ay! No te metas con mi familia por favor

Pero tu si lo haces grandísimo cabrón

Dices que no merece vivir solo porque mató un insecto en el jardín

Tú has matado moscas y serpientes sin razón

Grillo, abejas y hasta gallinas sin pudor

Tus bromas caducaron y a nadie le dan risa

No eres fuego, tan solo eres ceniza

Aunque la producción te premie con descaro

Fuiste vergüenza nacional en horario caro

Reclamando a tu cuarto como perro olvidado

Cuando tú la cagaste por haber improvisado

Traicionaste a tu equipo y luego los culpaste

Con cara de santo las manos te lavaste

Y así en toda la casa tus pendejadas bastan

Pero ya vas para afuera, los de noche te aplastan

Te dices rapero, pero solo eres trampero

Te haz ganado el título de Gollum Faculero

Tu voz no es de rapero, es de niño baboso

Y tus rimas destilan veneno peligroso

Largo Facundo te vas al basurero

Largo Facundo te largas por culero

Largo Facundo te vas al basurero

Largo Facundo Gollum Faculero (x2)“.

