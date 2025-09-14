Todo parece indicar que Alexis Ayala de 60 años de edad, tuvo razón en La Casa de los Famosos México 2025 en el posicionamiento contra Facundo y un cantante lo demostró con una canción.
Y es que este cantante dejó ver en su letra contra Facundo de 47 años de edad, que no es el rapero más conocido en la escena musical.
Facundo se lleva tiradera por un cantante tras salir de La Casa de los Famosos México 2025 por falso rapero
El ex integrante de La Casa de los Famosos México 2025, Facundo, fue eliminado y los conductores presenciaron lo que Alexis Ayala le dijo como réplica en uno de los posicionamiento más polémicos.
Los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 han presenciado que los posicionamientos del reality show con importantes, sobre todo cuando golpean en el ego como le pasó a Facundo.
Incluso, en el posicionamiento que Alexis Ayala dio contra Facundo, el conductor confirmó “eso sí me dolió” cuando el actor le dijo que solo rimaba básicamente con “ar, er, ir”.
Ante ello, la eliminación de Facundo dejando solos al Cuarto Día en el reality show, le trajo una tiradera que un cantante de polémicas le dedicó tras su salida.
Fue el compositor y cantante Vico Zivrán quien le dedicó la tiradera a Facundo, donde se burla de la carrera musical de “Gollum” como lo llamó Alexis Ayala y otras evidencias que lo dejan hundido.
Y es que este cantante tiene 30 canciones en todas las plataformas de música inspirada en La Casa de los Famosos México 2025.
Letra completa de la canción contra Facundo tras su salida de La Casa de los Famosos México 2025
“Gollum Faculero” es el nombre de la tiradera que le dedicaron a Facundo tras su salida de La Casa de los Famosos México 2025, cuya letra completa es:
“Esta no es una simple canción de rap
Es un grito de justicia de amor y verdad
Dedicada a Facundo que se dice rapero
Pero tira pura mierda y arma un cagadero
Presumes de ser rapero profesional
Pero Alexis te dijo en tu cara la verdad
Que tus rimas terminan en ar, er, ir y ar
Y nada original haz podido crear
Hasta el Guanajudas te chingó con una copla
Solo eres payaso con voz que ya no sopla
No presumas lo que no eres y sé coherente
No eres profesional, eres fanático, ocurrente
Que Alexis es malo y lo tachas de gritón
Pero tú escupes odio sin compasión
A Helaine le dijiste perrita sucia
Te escondes en bromas con mucha astucia
Lastimaste al buen Aldo y te cagaste de risa
Tú maldad es tan grande que planeaste sin prisa
Adrián Marcelo no está a tu altura
Tenías razón, tú tiras más basura
Tú historia es de burla, agresión y daño
Denigrando a todos, que triste engaño
Olvidas que afuera te observamos
Decidimos tu destino, nosotros votamos
Dijiste que Alexis le queda poca vida
Te burlaste de su edad de forma retorcida
Pero escucha cabrón el karma nunca olvida
Tú te irás primero ya tramamos tu salida, de la casa
Reaccionas como niño sin madurez
Das pena ajena por tanta estupidez
Haces bromas del siglo pasado, te cuelgas eventos que todos han creado
Ruido con cucharas lo hace cualquiera
Música fina no se hace en la escalera
Eres gallina, ojete, víbora y payaso
Te sientes león, pero no das ni un zarpazo
¿Cuántos discos tienes Gollum Faculero?
¿Cuántos shows haz dado como rapero?
No sabes cantar, no sabes rimar, te crees actor y no sabes actuar
No hay que ser muy pendejo te lo digo frontal
Para lastimar en vivo en audiencia nacional
Con tu cuarto día finges ser aliado y apenas te conviene los haces a un lado
Te dices rapero, pero solo eres trampero
Te haz ganado el título de Gollum Faculero
Tú voz no es de rapero, es de niño baboso
Y tus rimas destilan veneno peligroso
Largo Facundo te vas al basurero
Largo Facundo te largas por culero
Largo Facundo te vas al basurero
Largo Facundo Gollum Faculero
Agredes a mujeres y molestas por placer
Esperas que se rían de qué podría ser
Cuando te reclaman te haces el chistoso
Era broma dices como vil tramposo
Haces fiestas mendigando afecto
Como nadie llega invitas a 500
Tú mismo lo dijiste y ahora te lo tragas
No te quieren y hasta invitados pagas
Odias a los jóvenes porque te superan
Les tienes envidias y solo envenenas
Sigues en la casa porque te han salvado
La producción te ayuda, pero eso ha terminado
Cuando ya no puedes te vas a llorar
Pero todos saben que es pura falsedad
¿Lloraste por tu novia o por decepción de que en la llamada contestó un varón?
Ups. Lo dije o lo pensé
El que crea que esto es un retiro espiritual que se largue
Tú lo dijiste Faculero
¡Ay! No te metas con mi familia por favor
Pero tu si lo haces grandísimo cabrón
Dices que no merece vivir solo porque mató un insecto en el jardín
Tú has matado moscas y serpientes sin razón
Grillo, abejas y hasta gallinas sin pudor
Tus bromas caducaron y a nadie le dan risa
No eres fuego, tan solo eres ceniza
Aunque la producción te premie con descaro
Fuiste vergüenza nacional en horario caro
Reclamando a tu cuarto como perro olvidado
Cuando tú la cagaste por haber improvisado
Traicionaste a tu equipo y luego los culpaste
Con cara de santo las manos te lavaste
Y así en toda la casa tus pendejadas bastan
Pero ya vas para afuera, los de noche te aplastan
Te dices rapero, pero solo eres trampero
Te haz ganado el título de Gollum Faculero
Tu voz no es de rapero, es de niño baboso
Y tus rimas destilan veneno peligroso
Largo Facundo te vas al basurero
Largo Facundo te largas por culero
Largo Facundo te vas al basurero
Largo Facundo Gollum Faculero (x2)“.
