¿Quién es Stephen King?

Stephen Edwin King es un escritor estadounidense mejor conocido como Stephen King; es reconocido mundialmente por sus novelas de terror, suspense, ciencia ficción y fantasía.

Stephen King nació en Portland, Maine, el 21 de septiembre de 1947; el legado del escritor se basa en su carrera literaria prolífica y exitosa.

Es autor de más de 60 novelas y más de 200 cuentos de terror, los cuales han sido adaptados al cine y a la televisión a lo largo de los años.

Esto ha hecho que Stephen King se consolide como uno de los escritores más famosos y aclamados en la historia de la literatura moderna; especialmente dentro de los géneros del terror y suspenso.

Stephen King, escribió la historia de terror psicológico que adaptó Netflix (SHANE LEONARD)

¿Qué edad tiene Stephen King?

Stephen King nació un 21 de septiembre de 1947, lo cual hace que actualmente el escritor tenga 77 años; este 2025 cumplirá 78 años de edad.

¿Quién es la esposa de Stephen King?

La esposa de Stephen King es Tabitha Spruce, con quien se casó en 1971; ella también es escritora, y se ha convertido en una figura fundamental en la vida y carrera del autor.

Ambos se conocieron mientras ambos estudiaban en la Universidad de Maine, siendo uno de sus apoyos más fuertes dentro de la carrera del escritor.

De hecho se sabe que Tabitha lo ha animado a continuar escribiendo y a rescatar el manuscrito inicial de “Carrie” de la basura, una novela que se convirtió en un éxito rotundo y lanzó la carrera de King al estrellato.

Stephen King (Internet)

¿Qué signo zodiacal es Stephen King?

Al haber nacido un 21 de septiembre, Stephen King pertenece al signo de Virgo, uno de los tres signos relacionados con el elemento Tierra.

Los virgo suelen relacionarse con ser personas analíticas, prácticas y perfeccionistas; conocidos por su atención al detalle, su lógica, orden y eficiencia.

También se sabe que los Virgo como Stephen King, son trabajadores, responsables y fiables.

No obstante, pueden tener una tendencia a preocuparse demasiado, a ser un poco inflexibles o a caer en el escepticismo.

Stephen King (EFE)

¿Cuántos hijos tiene Stephen King?

A lo largo de su matrimonio con Tabitha Spruce, han tenido tres hijos:

Naomi Rachel King de 55 años de edad

Joseph Hillstrom King (conocido profesionalmente como Joe Hill) de 53 años de edad

Owen Phillip King de 48 años de edad

¿Qué estudió Stephen King?

Stephen King, quien es conocido como el maestro del horror y la ficción, se matriculó en la Universidad de Maine, ubicada en su estado natal.

También el escritor dedicó sus estudios a la carrera de Lengua y Literatura Inglesa, terminándolos en 1970 obteniendo un Bachelor of Arts en Inglés.

Carrie de 1976, historia de Stephen King ( Two Pines entertainment)

¿En qué ha trabajado Stephen King?

Durante sus años de Universidad, Stephen King fue un participante activo en el periódico estudiantil en donde publicó sus primeros escritos.

Posteriormente, Stephen King trabajó como profesor de inglés en la Academia Hampden de Maine, enfrentando dificultades económicas.

Durante esta etapa, Stephen King comenzó a gestar algunas de sus ideas más icónicas, extrayendo inspiración de sus experiencias.

Ya como escritor, Stephen King se ha consolidado como el autor de más de 60 novelas, entre las que se incluyen clásicos como:

It, El resplandor, Cementerio de animales, Carrie, Misery, La niebla, Salem’s Lot.

Suspenso: El juego de Gerald, Dolores Claiborne, Mr. Mercedes.

Ciencia Ficción: La larga marcha, La zona muerta.

Fantasía: La Torre Oscura (saga de siete libros), Los ojos del dragón.

También ha publicado más de 200 cuentos recopilados en colecciones como: Las cuatro estaciones, Todo es eventual y Después del anochecer.

Muchas de las obras de Stephen King han sido adaptadas al cine y la televisión, siendo las más destacadas:

Películas: Cadena perpetua (basada en el relato “Rita Hayworth y la redención de Shawshank”), La milla verde, El resplandor (dirigida por Stanley Kubrick), Carrie, It (tanto la miniserie original como las películas recientes), Misery.

Series de televisión: La cúpula, Castle Rock, Mr. Mercedes.

A lo largo de su carrera, Stephen King ha recibido numerosos premios y distinciones, como:

La Medalla Nacional de las Artes en 2014

El Lifetime Achievement Award de la National Book Foundation en 2003

El Grand Master Award de los Mystery Writers of America en 2007

Se considera que la influencia en la cultura popular y en el género de terror de Stephen King ha sido trascendental, y actualmente es catalogado como uno de los autores más leídos del mundo.

Su estilo narrativo es descrito como distintivo al combinar elementos sobrenaturales con realismo psicológico, creando un universo literario vasto que sigue cautivando a millones de lectores.

Stephen King y Elon Musk se pelean tras la muerte de Charlie Kirk

Este 12 de septiembre, Stephen King y Elon Musk de 54 años de edad, tuvieron una pelea a través de la red social X.

Pues Stephen King aseguró que el activista y político conservador Charlie King, asesinado el pasado 10 de septiembre, había declarado que lapidaron a los homosexuales hasta su muerte.

Esto hizo que Elon Musk se enojara y llamara a Stephen King mentiroso; posteriormente, los usuarios de X comenzaron a criticar al autor.

Después Stephen King tuvo que salir a pedir disculpas borrando su publicación, asegurando que no volvería a pasar.

Y es que aunque existe el video de Charlie King diciendo lo de lapidar a los homosexuales, todo indica que estaba hablando de un pasaje de la Biblia.

Esta no ha sido la única pelea entre Stephen King y Elon Musk, pues en noviembre del 2024, el autor llamó al empresario “la primera dama de Estados Unidos” ante su cercanía con Donald Trump.