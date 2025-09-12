En redes sociales comenzaron a circular un supuesto “hechizo” lanzado a Charlie Kirk que se vincularía con su muerte pero ¿cuál es la verdadera detrás de esto?

El pasado 10 de septiembre, Charlie Kirk, un activista político conservador, fue asesinado durante un meeting; ahora se dice que un “hechizo” habría provocado su muerte.

Esto hay detrás del supuesto “hechizo” de la muerte de Charlie Kirk

En redes sociales y medios de comunicación comenzó a circular un rumor en donde se decía que aparentemente habría un “hechizo” que habría provocado la muerte de Charlie Kirk.

Sin embargo, en realidad se trataba de un artículo de la revista Jezabel publicado el 8 de septiembre titulado: “Pagamos a unas brujas de Etsy para que maldijeran a Charlie Kirk”.

Pero tras la muerte de Charlie Kirk, el artículo fue eliminado y se publicó un comunicado en donde aseguraban rechazar la violencia.

“El lunes 8 de septiembre publicamos el artículo humorístico titulado “Pagamos a unas brujas de Etsy para que maldijeran a Charlie Kirk”. El artículo pretendía ser satírico y dejó totalmente claro que no deseamos causar daño físico. Nos mantenemos firmes en cada palabra." Jezabel

We Paid Some Etsy Witches to Curse Charlie Kirk https://t.co/1zjr6QycWd — Jezebel (@Jezebel) September 8, 2025

¿Qué decía el artículo que aseguraba haber comprado hechizos contra Charlie Kirk?

Tras el asesinato de Charlie Kirk el pasado 10 de septiembre, se dio a conocer que un “hechizo” habría caído sobre él tras ser pagado por una editora de la revista Jezabel.

También explicaron que su artículo era una exploración irónica de la gente que vende hechizos en Etsy y pretendía ser una respuesta satírica a la retórica de Charlie Kirk.

La autora no quería que Charlie Kirk sufriera daño real; no obstante, se revela que aparentemente la revista Jezabel sí pagó por hechizos a brujas de Etsy:

Haz que todo el mundo lo odie

Un hechizo de maldición con video en donde se quemaba una foto de Charlie Kirk

De igual manera, el artículo de la revista Jezabel decía:

“Si el misógino de extrema derecha con un mal corte de pelo quiere vilipendiar a las mujeres independientes, Jezebel estará encantada de ser la bruja de sus pesadillas”.” Jezabel

La autora del artículo también comentó que no quería convocar fuerzas oscuras para que le hicieran daño a Charlie Kirk, “solo quiero que se despierte cada mañana con un grano inexplicable”.

También, entre los deseos del “hechizo” contra Charlie Kirk, aseguraba querer que el micrófono de su podcast falle cada vez que grabara.