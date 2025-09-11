El Buró Federal de Investigaciones (FBI) difundió fotos del asesino de Charlie Kirk, activista conservador cercano al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A través de sus redes sociales, el FBI compartió una serie de imágenes del presunto asesino de Charlie Kirk y ofreció una recompensa de hasta 100 mil dólares por información que conduzca a su arresto.

Kirk fue asesinado de un disparo en un evento de la Universidad del Valle de Utah, en Orem, este 10 de septiembre de 2025.

The FBI is offering a reward of up to $100,000 for information leading to the identification and arrest of the individual(s) responsible for the murder of Charlie Kirk on September 10, 2025, at Utah Valley University in Orem, Utah. Contact 1-800-CALL-FBI and submit photos and… — FBI (@FBI) September 11, 2025

El FBI comparte dos fotos del asesino de Charlie Kirk

El FBI difundió un par de fotos del principal sospechoso del asesinato de Charlie Kirk y solicitó la ayuda del público para identificarlo.

“Solicitamos la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación con el tiroteo fatal de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah”, indicó el FBI en la red social X.

A su vez, el FBI puso a disposición del público un portal web para compartir cualquier información relacionada con el presunto responsable del tiroteo que le quitó la vida a Kirk.

Las fotos publicadas por la agencia estadounidense del presunto asesino de Kirk son las siguientes:

Foto de presunto asesino de Charlie Kirk (FBI/X)

Foto de presunto asesino de Charlie Kirk (FBI/X)

El FBI localizó el arma que se usó para el asesinato de Charlie Kirk

El FBI informó que localizó el arma que presuntamente habría usado el asesino de Charlie Kirk.

Las autoridades informaron que hallaron un arma, un rifle de cerrojo de alta potencia, en un área boscosa cercana al lugar del tiroteo, por lo que presuntamente sería la que usó el responsable del asesinato de Kirk.

Al respecto, el agente especial Robert Bohls aseguró que el FBI está “agotando todos los recursos” para encontrar al tirador.

El FBI consideró que la comunidad no está en riesgo tras el asesinato del activista.

De manera preliminar, se dio a conocer que el disparo se habría realizado desde un tejado cercano, presuntamente dentro del campus universitario.