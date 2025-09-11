Tras el asesinato del activista de extrema derecha Charlie Kirk, aquí te decimos quién es Erika Frantzve, viuda del ex cofundador de la organización juvenil Turning Point USA (TPUSA) y ex aliado cercano del presidente Donald Trump.

Ayer 10 de septiembre, cuando Charlie Kirk ofrecía un debate ante cientos de personas en la Universidad Utah Valley (UVU), el activista de extrema derecha resultó muerto luego de recibir un disparo en el cuello durante un tiroteo.

Dada la relevancia del comentarista, quien era promotor del uso de armas gracias a la Segunda Enmienda en Estados Unidos, aquí te respondemos las siguientes preguntas sobre la viuda de este personaje público:

¿Quién es Erika Frantzve?

¿Qué edad tiene Erika Frantzve?

¿Quién es el esposo de Erika Frantzve?

¿Qué signo zodiacal es Erika Frantzve?

¿Cuántos hijos tiene Erika Frantzve?

¿Qué estudió Erika Frantzve?

¿En qué ha trabajado Erika Frantzve?

Erika Frantzve es una emprendedora, podcaster, filántropa y exreina de belleza, quien a su vez era esposa del activista de extrema derecha Charlie Kirk, quien murió de un disparo en el cuello ayer 10 de septiembre.

¿Quién era Charlie Kirk? (Redes sociales)

¿Qué edad tiene Erika Frantzve?

Erika Frantzve nació el 20 de noviembre de 1988, por lo que actualmente tiene 36 años de edad.

¿Quién es el esposo de Erika Frantzve?

El esposo de Erika Frantzve era el activista Charlie Kirk, a quien describía en sus redes sociales como “una fuerza”; “Es audaz cuando el mundo exige silencio, es intrépido donde otros titubean y ha asumido la batalla de la próxima generación, transformando corazones y mentes", dijo en un video.

¿Qué signo zodiacal es Erika Frantzve?

El signo zodiacal de Erika Frantzve es Escorpión, ya que esta es la clasificación que le corresponde a las personas que nacieron entre el 24 de octubre y el 22 de novimebre.

¿Cuántos hijos tiene Erika Frantzve?

Como parte de su matrimonio con Charlie Kirk, Erika Frantzve procreó una hija que nació el 23 de agosto de 2022, mientras que su segundo hijo nació en mayo de 2024.

Sin embargo, se desconoce el nombre y el rostro de ambos menores de edad, ya que ale matrimonio decidió no subir fotos de sus hijos a redes sociales.

¿Qué estudió Erika Frantzve?

Erika Frantzve cursó sus estudios en la adolescencia en la Notre Dame Preparatory High School, y posteriormente obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Arizona State University.

En 2017, consiguió un Juris Master en la Liberty University, y en 2022 un Doctorado en Liderazgo Cristiano por medio de la misma institución.

¿En qué ha trabajado Erika Frantzve?

Además de haber sido reina de belleza en Miss USA 2012, Erika Frantzve se ha desempeñado como agente inmobiliaria licenciada en Nueva York con The Corcoran Group, así como fundadora de Everyday Heroes Like You, una “organización sin fines de lucro”.

Charlie Kirk, esposo de Erika Frantzve, fue asesinado durante un tiroteo en la Universidad de UTAH, en Estados Unidos

Ayer 10 de septiembre, Charlie Kirk fue asesinado de un disparo en el cuello cuando ofrecía un discurso en la Universidad de UTAH, en Estados Unidos.

Pese a que el activista fue trasladado en estado crítico al hospital de Timpanogos, en la ciudad de Oren, fue declarado muerto, y el propio presidente Donald Trump, de quien era un aliado cercano, lamentó su muerte en redes sociales; “El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido”, escribió.

“Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”, Donald Trump

Sin embargo, cabe recordar que Charlie Kirk era promotor del uso de armas por medio de la Segunda Enmienda en Estados Unidos, situación por la que se pronunció luego de un tiroteo en la Escuela Christian Covenant de Nashville, Tennessee, el cual dejó un saldo de seis muertos.