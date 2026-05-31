Previo a segundo informe de Claudia Sheinbaum, Rosa Icela Rodríguez habló con los medios acerca de las manifestaciones de la CNTE y los avances en las negociaciones.

En sus propias palabras, Rosa Icela Rodríguez señala que las mesas de diálogo con la CNTE están evolucionando, e incluso menciona que da garantías para el Mundial 2026, aunque con algunas reservas.

Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob. (Tomada de video/@ClaudiaSheinbaumP)

Rosa Icela Rodríguez afirma avances con la CNTE de cara al Mundial 2026

Ante la posibilidad de manifestaciones de la CNTE durante el Mundial 2026, Rosa Icela Rodríguez mencionó que actualmente se tienen abiertas dos mesas de diálogo, con la sección 22 de Oaxaca y con la coordinadora a nivel nacional.

En ambas instancias, Rosa Icela Rodríguez mencionó que se tienen avances y los mismos representantes de la CNTE han reconocido alguna evolución en relación al pliego petitorio de 79 puntos presentado.

Debido a esto, afirmó que hay garantías para que los eventos después del 11 de junio, refiriéndose al Mundial 2026, se lleven a cabo conforme a lo planeado. Dando a entender que no habría una manifestación masiva como se ha anunciado.

Pues al tener la expectativa de la llegada de millones de turistas al país, lo que se quiere es resolver todos los problemas importantes para que no haya afectaciones a terceros.

“Hay garantías para que todos todos los eventos después del 11 en adelante se van a llevar a cabo, pero todo se está resolviendo con convencimiento, con concertación de los problemas y vamos a estar avanzando” Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación

CNTE no logra acuerdos con autoridades tras reunión con Segob (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Rosa Icela Rodríguez también reconoce que no todo se resolvería previo al Mundial 2026

No obstante, Rosa Icela Rodríguez también es cautelosa al respecto del tema de la CNTE y el Mundial 2026, reconociendo que no todo quedaría resuelto y podría haber manifestaciones.

En ese escenario, Rosa Icela Rodríguez menciona que se buscará una manera de equilibrar el derecho a la manifestación de la CNTE, así como el libre tránsito de la ciudadanía y visitantes por el Mundial 2026.

Que ambos puedan convivir en caso de que los avances no sean suficientes en los días previo al 11 de junio, día de la inauguración del torneo.

Todo dependerá de los acuerdos logrados, algo que están conscientes todas las autoridades involucradas en las negociaciones.