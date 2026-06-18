Faizon Love, cuyo nombre completo es Langston Faizon Santisima, es un actor y comediante estadounidense de origen cubano reconocido por su participación en algunas de las comedias más populares de Hollywood durante las décadas de 1990 y 2000.

En junio de 2026 volvió a los titulares luego de ser arrestado en Tampa, Florida, por cargos relacionados con desacato judicial dentro de un proceso legal vinculado a la custodia y manutención de su hija.

¿Quién es Faizon Love?

Faizon Love es un actor, comediante y actor de doblaje estadounidense que alcanzó gran popularidad gracias a su participación en películas como Friday, Elf, The Meteor Man y Couples Retreat.

También es ampliamente reconocido por prestar su voz al personaje Sean “Sweet” Johnson en el videojuego Grand Theft Auto: San Andreas.

A lo largo de su carrera ha trabajado en cine, televisión, doblaje y espectáculos de stand-up comedy, consolidándose como una de las figuras más reconocibles de la comedia afroamericana en Estados Unidos.

Faizon Love, actor y comediante de origen cubano (Redes Sociales)

¿Qué edad tiene Faizon Love?

Faizon Love nació el 14 de junio de 1968 en Santiago de Cuba, Cuba. En 2026 tiene 58 años de edad.

¿Faizon Love tiene pareja?

Actualmente, Faizon Love no tiene una pareja conocida públicamente. El actor ha mantenido su vida sentimental alejada de los reflectores y no suele compartir detalles sobre relaciones personales en entrevistas o redes sociales.

¿Qué signo zodiacal es Faizon Love?

Por haber nacido el 14 de junio de 1968, Faizon Love pertenece al signo Géminis, correspondiente al elemento Aire.

Este signo suele asociarse con personas comunicativas, versátiles, ingeniosas y con facilidad para desenvolverse en entornos creativos y de entretenimiento.

¿Faizon Love tiene hijos?

Sí. Faizon Love es padre de una hija, cuya identidad ha mantenido en gran medida fuera del ámbito público. La madre de la menor es Tiffany Lee, con quien ha protagonizado diversos procesos legales relacionados con custodia y manutención.

¿Qué estudió Faizon Love?

Faizon Love estudió en Morse High School, ubicada en San Diego, California. No existen registros públicos de licenciaturas, posgrados o diplomados universitarios, ya que desde muy joven se enfocó en desarrollar su carrera como comediante y actor profesional.

¿En qué ha trabajado Faizon Love?

Faizon Love es conocido por su extensa carrera en la comedia y la actuación, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocidos del entretenimiento estadounidense. Su trayectoria incluye cine, televisión, doblaje, comerciales y espectáculos de stand-up.